Новости Беларуси. С 27 мая в Беларуси действует новый график движения пассажирских поездов. Это связано с наступившим периодом отпусков и, соответственно, увеличением пассажиропотока.

Так, на маршруте Минск-Гродно — одном из самых популярных направлений — увеличено число поездов. До двух с половиной часов сократилось время в пути между Минском и Вильнюсом. При этом все маршруты международного сообщения, в том числе в направлении Симферополя, Феодосии, Мариуполя, столиц соседних государств, сохранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.