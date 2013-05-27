Умер белорусский спортивный комментатор Игорь Коленьков

Новости Беларуси. Большая утрата в мире белорусской спортивной журналистики. В возрасте 49-ти лет скончался известный комментатор, наш бывший коллега Игорь Коленьков. В ночь на воскресенье он был доставлен в больницу с обширным кровоизлиянием. К сожалению, спасти его не удалось.

Игорь Коленьков получил широкую известность, работая над программами «Третий тайм» и «Все нормально, мама!». Был журналистом спортивной дирекции нашего телеканала, автором программы «Столичный футбол», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот вид спорта был для него не просто работой, а образом жизни. Не так давно в интервью Игорь рассказал о том, что намерен снять цикл программ, посвященных истории белорусского футбола. Однако осуществить эту идею так и не успел.

Прощание с Игорем Коленьковым, предположительно, пройдет во вторник. Точные время и место пока неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Кондратьев, главный тренер Национальной сборной Беларуси по футболу:

Об Игоре могу говорить долго, и только теплые хорошие слова. Он как человек был мягкий очень, добрый, можно даже сказать застенчивый. Но как професcионал это был человек с большой буквы. Я лично ждал его передачи с большим воодушевлением, и мне очень нравились его передачи. Очень жалко, что такие люди, профессионалы с большой буквы, так рано уходят. Я думаю, Игорь бы еще многое сделал для белорусского футбола. Мы все скорбим, и хочу принести соболезнования родным и близким.