Родовская: «Вам подешевле белорусское или качественное импортное?» Десятками лет в нас формировали комплекс неполноценности

Новости Беларуси. Покупайте белорусское. Это уже не просто слоган, хорошо запомнившийся каждому жителю нашей страны. Белорусы выбирают нашу продукцию, потому что она завоевала авторитет своим качеством. А на каком уровне оно будет, зависит от каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, СТВ:

«Вам подешевле белорусское или качественное импортное?» – каждый из нас на протяжении своей жизни слышал эти слова в магазинах, аптеках – везде. Десятками лет в нас формировали комплекс неполноценности отечественных продуктов, одежды, товаров, когда импортное априори лучше. Сейчас они строят железный занавес и наивно полагают, что мы без них не сможем, а Президент каждый раз говорит об импортозамещении, как важно создавать свое и защищать свое. Я для интереса составила список важных и необходимых для потребителя товаров и поняла, что во всех сферах жизни нам нечего бояться, но надо полюбить свое. Наше, белорусское. А ведь оно, несомненно, лучшее.

То, чего не хватало, собственно, единого понимания: мы можем. И это создание собственных технологических продуктов. Товары, комплектующие, сервисы. И если пока не получается полностью избавиться от зарубежного, то должны выстраивать сегодня такую логистическую цепочку, которая позволит нам обрести независимость от любых иностранных институтов. Это не только определение будущего на год, два, пять, десять лет, но и на весь грядущий век.

Надо уметь учитывать момент и быть смелым в решениях, настраивает Александр Лукашенко нас. И уникальность исторического момента состоит в том, что нам предоставлена возможность избавиться от ненужных иллюзий, влияния международных организаций-паразитов и создавать, продвигать собственные правила торгово-экономических отношений с любым партнером на условиях, выгодных в первую очередь нашему государству. Тогда мы обретем нужный нам суверенитет, только если научимся применять самое важное из технологических наших открытий. И способствовать им.