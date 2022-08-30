Родовская: «Вам подешевле белорусское или качественное импортное?» Десятками лет в нас формировали комплекс неполноценности

Новости Беларуси. Покупайте белорусское. Это уже не просто слоган, хорошо запомнившийся каждому жителю нашей страны. Белорусы выбирают нашу продукцию, потому что она завоевала авторитет своим качеством. А на каком уровне оно будет, зависит от каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тему продолжит Алена Родовская в своей авторской рубрике «За дело».
Алена Родовская, СТВ:
«Вам подешевле белорусское или качественное импортное?» – каждый из нас на протяжении своей жизни слышал эти слова в магазинах, аптеках – везде. Десятками лет в нас формировали комплекс неполноценности отечественных продуктов, одежды, товаров, когда импортное априори лучше. Сейчас они строят железный занавес и наивно полагают, что мы без них не сможем, а Президент каждый раз говорит об импортозамещении, как важно создавать свое и защищать свое. Я для интереса составила список важных и необходимых для потребителя товаров и поняла, что во всех сферах жизни нам нечего бояться, но надо полюбить свое. Наше, белорусское. А ведь оно, несомненно, лучшее.
То, чего не хватало, собственно, единого понимания: мы можем. И это создание собственных технологических продуктов. Товары, комплектующие, сервисы. И если пока не получается полностью избавиться от зарубежного, то должны выстраивать сегодня такую логистическую цепочку, которая позволит нам обрести независимость от любых иностранных институтов. Это не только определение будущего на год, два, пять, десять лет, но и на весь грядущий век.
Надо уметь учитывать момент и быть смелым в решениях, настраивает Александр Лукашенко нас. И уникальность исторического момента состоит в том, что нам предоставлена возможность избавиться от ненужных иллюзий, влияния международных организаций-паразитов и создавать, продвигать собственные правила торгово-экономических отношений с любым партнером на условиях, выгодных в первую очередь нашему государству. Тогда мы обретем нужный нам суверенитет, только если научимся применять самое важное из технологических наших открытий. И способствовать им.
Алена Родовская:
Часто слышу разговоры в стиле – нам все должны. Президент должен, начальник должен, страна должна, мне... мне... иначе я... я... я... Последние социсследования озвучили: более 76 % белорусских граждан доверяют Президенту. Доверяют. А слышат ли его советы? Соответствуют ли? Понимаете, Александр Лукашенко был и остается Батькой для всех нас. Но как он, так и мы понимаем: наш родительский долг – выучить своего ребенка, дать путевку в жизнь и помочь получить высшее образование, но, чтобы стать востребованным специалистом, детям придется уже самим потрудиться и делом доказать. Главный пример, который сегодня можем подать, наш собственный – трудолюбие и уважение к старшим. Когда отправляемся с нашими детьми в путешествие, мы показываем им историю родной страны и рассказываем, как она прекрасна. И если нас, господа, соврамши, упрекают, что мы нищие по сравнению с европейцами, что мы мира не видели, тем, кто в это начинает верить, у меня один вопрос. А кто, как не мы, эту страну строим, кто, как не мы, своим трудом показываем результаты? Не там чисто, где не убирают, а где не мусорят.
Беларусь – это не просто точка на карте. Это наша земля, менталитет, культурный код, это наша опора и мотивация оставить что-то ценное после нас. И нас, белорусов, искренне любят за многое: за простоту, за душевность, за умение прощать, за открытое сердце, за то, что нас не сбить, не сломать, не испортить чужими правилами и нормами морали.
Я уже давно спокойно воспринимаю разные точки зрения и понимаю, что всегда будут недовольные и обиженные. А они такие, потому что сами создавать ничего не могут. Помните слова из песни композитора Евгения Крылатова «Прекрасное далеко»? «Слышу голос, голос спрашивает строго: «А сегодня что для завтра сделал я?»