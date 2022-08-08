Это делается раз в 5 лет. Зачем нужно менять счётчики воды?

Водопроводная вода содержит в себе много примесей: хлор, речной песок и другие. Все они безопасны для организма человека из-за своей максимально низкой концентрации, однако счетчикам наносят вред. Разбираемся, что будет, если своевременно не менять механический контролер воды и как часто это надо делать.

Николай Каминский, заместитель начальника ремонтно-механического цеха – начальник участка по замене и ремонту ИПУ УП « Минскводоканал »: Приборы учета в Минске проверяются, как и по всей стране, приблизительно один раз в 5 лет. В зависимости от марки прибора учета воды. Прибор учета воды проверяется раз в 5 лет по одной простой причине: потому что необходимо проверить его точность. Также условия, в которых состоит прибор, не всегда идеальны. Соответственно, его внутренние части, допустим, стопорное кольцо, может подвергаться коррозии. Из-за этого возможны случаи утечек.

И, чтобы не было аварий, водосбыт Минска ежедневно проводит работу по замене. Все начинается с обычного оповещения граждан. Часть процесса, к слову, роботизирована, что упрощает жизнь как Минскводоканалу, так и гражданам.

Татьяна Кузнецова, начальник колл-центра УП «Минскводоканал»: В кол-центр водосбыта каждый день поступает около 1 000 звонков. Ежедневно поступает около 500 заявок на замену приборов учета, где-то в месяц получается около 80 тысяч мы меняем приборов учета по городу. Как мы уведомляем наших потребителей: мы производим оповещение автоинформатором. Робот может не только уведомить о предстоящей поверке, но и записать на замену.

Как только дата и время назначены, специалист снимает прибор учета и ставит временный. А старый счетчик везут на проверку и глобальную чистку. В цеху специалисты Минскводоканала полностью разбирают контролер.

Наталья Паныш, слесарь по КИПиА цеха по ремонту и замене приборов учета воды УП «Минскводоканал»:

Мы ремонтируем приборы учета воды (холодные и горячие). Каждый день на участок поступает около тысячи приборов. Грязные приборы, которые пришли с линии, мы разбираем, чистим, моем, по необходимости меняем все запасные части, которые износились в процессе их использования. Собираем заново, проверяем, сдаем госповерителю. При проверке прибора учета воды в зависимости от марки проливается около 100-150 литров воды.

Интересно, что счетчик можно не проверять и не чистить, а просто купить новый, но вот только обойдется это в несколько раз дороже. Существующая система проверки и очистки позволяет сэкономить заметную сумму. Узнать это и то, когда в вашем доме предстоит замена приборов учета воды, можно по номеру 119.