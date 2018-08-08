Профсоюзы Могилёвской области планируют поощрить 130 передовиков уборочной

Новости Беларуси. Есть четыре миллиона. Хлеборобы Беларуси перешагнули круглую цифру по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания уверенными шагами приближается к финалу. Убрано почти 70 процентов посевных площадей. Лидерство удерживают хозяйства Брестской области. А в каждом районе страны свои герои. Каждый день на полях чествуют передовиков. В стороне не остаются и профсоюзы. Например в Могилёвской области выделили более четырёх тысяч рублей на поощрение работников сельхозорганизаций, которые показывают лучшие результаты в уборке урожая.

Импровизированное награждение передовиков проводят без отрыва от работы, прямо в поле. Благодарности, подарки, премии и, конечно же, фото и интервью. Страна должна знать своих героев.

Юрий Лугаков, комбайнер ОАО «Друть-агро»:

Приятно, что приезжают, награждают. Но интервью давать не люблю. Лучше работать в поле.

620 тонн – таков сегодня результат экипажа Юрия Лугакова и Максима Сазонова. Вместе напарники трудятся лишь первый год, но уже неплохо сработались. Опытный Лугаков за штурвалом. В обязанностях молодого помощника – проверка потерь за комбайном, чистка агрегатов плюс отвозка зерна. Пока погода позволяет, работают с утра до позднего вечера с перерывами только на обед и вот на такие чествования в полях.

Юрий Лугаков:

Тяжело в том, что погода, дожди. Я за день могу заработать где-то 80-90 рублей. Это неплохие деньги. Заработок и урожайность могли быть выше, если бы не июльские ливни – говорит Юрий. Личный рекорд в две тысячи тонн побить не удастся, но минимум тысячу тандем собрать планирует.

Юрий Прокопенко, СТВ:

На неплохой урожай рассчитывает и весь Круглянский район. К уборочной здесь подготовились основательно. С техникой и топливом проблем нет. Потерь урожая стараются избегать. Виктор Николаевич, какие прогнозы?

Виктор Кленовик, председатель Круглянской районной организации профсоюза работников АПК:

Сегодня Круглянский район занимает лидирующую позицию, идет на третьем месте. К концу уборки, думаю, 38-39 тысяч тонн мы должны собрать.

В Круглянском районе во время жатвы задействовано две сотни человек. Лучших поощряют не только в хозяйствах, но и областное объединение профсоюзов. Бригада Анатолия Романькова лучшая среди работников зерносушильных комплексов. И по качеству зерна и по его количеству.

Анатолий Романьков, бригадир зерносушильного комплекса:

Секрет успеха за счёт того, что ребята здесь все подготовили с самой ранней весны.

Дмитрий Янков, председатель Могилевского областного объединения профсоюзов:

Надо уделять людям внимание не только денежное, но и человеческое.