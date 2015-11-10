В Брестской области активизировались мошенники, которые предлагают обменять «старые» деньги на «новые»

Новости Беларуси. Новость о грядущей деноминации (к сожалению, но факт) заставила активизироваться мошенников. Уже известно несколько случаев в Брестской области, когда под видом госслужащих аферисты посещали пожилых людей и предлагали заменить старые купюры на новые. Несколько историй выслушала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как сама отдала свои деньги мошенникам, Любовь Трофимовна вспоминает с недоумением. Говорит, за ее долгую жизнь с аферистами столкнулась впервые. Две гостьи внушали доверие: интересовались материальным положением женщины и даже пообещали за счет бюджета сделать в доме ремонт.

Пока одна пересчитывала квадратные метры, вторая помогала пенсионерке подготовиться к деноминации – переписывала номерные знаки купюр, чтобы потом их было проще поменять.

Марина Дранькова, официальные представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Хозяйка рассказала об этом визите сыну. Тот пояснил матери, что в переписи номеров купюр нет никакой необходимости, и посетовал проверить наличие всей суммы денег. Как оказалось в ходе проведенной процедуры, сумма уменьшилась на 400 тысяч белорусских рублей.

В соседнем районе, Лунинецком, аферисты тоже досрочно «меняли» пенсионерам деньги. Супруги Сумары отдали молодой женщине все свои сбережения – 16 миллионов белорусских рублей.

Елена Сумар, потерпевшая:

Пришли две женщины. Отрекомендовались, что они из райисполкома. Сказали, что меняются деньги. У меня деньги были, но я не поменяла. Пошли к мужа, а он поменял.

Лунинецкую мошенницу уже удалось задержать, что называется по горячим следам. Ей оказалась 20-летняя безработная жительница Барановичей. В руках правоохранителей и ее подельница.

Леонид Ванюк, заместитель начальника Лунинецкого районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Обе женщины были задержаны сотрудниками Департамента охраны в городе Лунинце по пути следования на железнодорожный вокзал. В тот же день Лунинецким районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги изъяты и возвращены владельцам.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют внимательно относиться к непрошенным гостям и еще раз напоминают: обмен денег на купюры нового образца раньше 1 июля 2016 года производиться не будет.