«Им нужно сделать тест ДНК»: история знакомства троих невероятно похожих друг на друга мужчин

Новости Великобритании. Двое очень похожих друг на друга рыжих мужчин познакомились на борту самолёта и позже нашли в интернете ещё одного своего двойника, такого же рыжего и бородатого. Все трое похожи друг на друг как две капли воды, но факт в том, что они совершенно незнакомы и никогда прежде не виделись.

Первые двое встретились на борту самолёта авиакомпании Райнэйр. По иронии судьбы, один занял место другого.

Нил Дуглас (в интервью The Daily Mail):

Я попросил этого мужчину подвинуться, а после того, как он поднял глаза, я подумал: «Бог мой, этот парень выглядит в точности, как я!». Мы от души посмеялись над этой ситуацией, все в самолёте посмеялись. Мы сделали селфи, и на этом всё.

Роберт Стерлинг:

Нил совсем неожиданно появился рядом со мной, и все вокруг начали кричать, чтобы мы должны сделать совместное фото. Во время полёта мы проболтали с ним около часа, он очень добрый малый.

На фотографии, которую в Сети ретвитнули около 21 000 раз, видно, насколько удивительно похожи двое незнакомцев, благодаря своим густым рыжим бородам, улыбкам и причёскам.