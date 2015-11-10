«Им нужно сделать тест ДНК»: история знакомства троих невероятно похожих друг на друга мужчин

Новости Великобритании. Двое очень похожих друг на друга рыжих мужчин познакомились на борту самолёта и позже нашли в интернете ещё одного своего двойника, такого же рыжего и бородатого. Все трое похожи друг на друг как две капли воды, но факт в том, что они совершенно незнакомы и никогда прежде не виделись.
Первые двое встретились на борту самолёта авиакомпании Райнэйр. По иронии судьбы, один занял место другого.
Нил Дуглас (в интервью The Daily Mail):
Я попросил этого мужчину подвинуться, а после того, как он поднял глаза, я подумал: «Бог мой, этот парень выглядит в точности, как я!». Мы от души посмеялись над этой ситуацией, все в самолёте посмеялись. Мы сделали селфи, и на этом всё.
Роберт Стерлинг:
Нил совсем неожиданно появился рядом со мной, и все вокруг начали кричать, чтобы мы должны сделать совместное фото. Во время полёта мы проболтали с ним около часа, он очень добрый малый.
На фотографии, которую в Сети ретвитнули около 21 000 раз, видно, насколько удивительно похожи двое незнакомцев, благодаря своим густым рыжим бородам, улыбкам и причёскам.
Фото: Нил Дуглас (справа) и его двойник Роберт Стирлинг
Оба мужчины обнаружили, что даже одеты в очень похожие чёрные пальто, а позже узнали, что они ещё и забронировали места в одном и том же ирландском отеле. Мужчины не упуситили возможности пропустить по пинте пива.
На следующий день в Сети своё фото опубликовал господин Пибоди. «Похоже, я опоздал на рейс», – пошутил он.
Пользователи Интернета поражены тому, насколько эти трое мужчин похожи друг на друга.
Ли Битти, подруга жены господина Дугласа, опубликовала данное фото в Твиттере с подписью: «Мужчина справа – это муж моей подруги. Мужчина слева – незнакомец, которого он встретил в самолёте прошлым вечером. Я не могу перестать смотреть на это фото. Это один и тот же человек!»
Другой пользователь из Херефордшира, под ником Таннерс, добавил(а): «Им нужно сделать тест ДНК. Они родственники!»
Ещё один пользователь под ником @thelovelymrfred просто добавил(а): «Жутковато!»
Представитель авиакомпании от инцидента только в плюсе.
Заявление авиакомпании:
Это всего лишь подтверждает, что, когда вы летите с авиакомпанией Райнэйр, вы платите половину суммы за полёт, но веселья получаете вдвойне!
Перевод: Светлана Конашевская