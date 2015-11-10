Учительница из США «отвоевала» у возмущенных родителей право публиковать свои откровенные фото в Instagram

На одном из фото Минди Дженсен позирует в купальнике перед соревнованиями по бодибилдингу, на другом – во время тренировок в спортзале.

Родители одного из учеников нашли в Instagram страничку учительницы, которую она ведёт под псевдонимом, и пожаловались в администрацию школы.

Они считают, что мои фото из спортзала и соревнований по бодибилдингу неуместны!

Минди Дженсен, учительница из штата Юта: Кто-то из учеников нашёл эти фото и показал родителям. Они были ими глубоко возмущены. Они назвали их порнографией, бесстыдством.

Администрация школы поставила перед Минди ультиматум: либо она скрывает свою страничку с помощью настроек конфиденциальности, либо удаляет «нежелательные» фото. В противном случае Минди будет уволена.

Но госпожа Дженсен не захотела подчиниться требованию школы, заявив, что она занялась бодибилдингом, чтобы выйти из депрессии после развода. Она также сообщила, что

многие женщины оставляли положительные комментарии под её фото и говорили, что она вдохновила их на здоровый образ жизни.

Минди Дженсен:

Каждый день я читаю комментарии и сообщения от этих женщин, которые пишут о том, как их вдохновляет мой пример. Им близка моя история. И если я скрою фотографии, моя история будет недоступна всем тем, кто меня понимает и нуждается в моих советах.