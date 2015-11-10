Учительница из США «отвоевала» у возмущенных родителей право публиковать свои откровенные фото в Instagram
Новости США. Минди Дженсен, учительница средней школы Норт Санпет города Морони, штат Юта, призналась, что администрация школы угрожала ей увольнением из-за фотографий, опубликованных в сети Instagram.
Родители одного из учеников нашли в Instagram страничку учительницы, которую она ведёт под псевдонимом, и пожаловались в администрацию школы.
На одном из фото Минди Дженсен позирует в купальнике перед соревнованиями по бодибилдингу, на другом – во время тренировок в спортзале.
Минди Дженсен, учительница из штата Юта:
Кто-то из учеников нашёл эти фото и показал родителям. Они были ими глубоко возмущены. Они назвали их порнографией, бесстыдством.
Они считают, что мои фото из спортзала и соревнований по бодибилдингу неуместны!
Администрация школы поставила перед Минди ультиматум: либо она скрывает свою страничку с помощью настроек конфиденциальности, либо удаляет «нежелательные» фото. В противном случае Минди будет уволена.
Но госпожа Дженсен не захотела подчиниться требованию школы, заявив, что она занялась бодибилдингом, чтобы выйти из депрессии после развода. Она также сообщила, что
многие женщины оставляли положительные комментарии под её фото и говорили, что она вдохновила их на здоровый образ жизни.
Минди Дженсен:
Каждый день я читаю комментарии и сообщения от этих женщин, которые пишут о том, как их вдохновляет мой пример. Им близка моя история. И если я скрою фотографии, моя история будет недоступна всем тем, кто меня понимает и нуждается в моих советах.
Минди Дженсен:
Всё дело в детях и их родителях.
Но почему нарушаются мои права? Если вас не устраивают мои фото, значит, ограничьте к ним доступ вашего ребёнка!
Минди Дженсон заявила директору школы, что готова поставить свою работу на кон, за право публиковать фотографии в социальных сетях, сообщает газета Daily Mail.
В учреждении образования по этому поводу провели собрание, на котором сама Минди не присутствовала.
В итоге администрация школы принесла Дженсен извинения.
В заявлении школы Норт Санпет сказано, что «все недоразумения с подчинённой прояснились» и администрация будет работать с родителями с целью увеличения контроля за тем, как их дети пользуются интернетом.
Сама Минди – мать четверых детей. На ее странице в Сети есть фотографии и с ними.
Фото. Минди Дженсен и её дети
Перевод: Светлана Конашевская