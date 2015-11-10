«Дожинки-2015» пройдут 13 ноября в Вилейке

Новости Беларуси. «Путь к хлебу». Вилейка продолжает готовиться к фестивалю-ярмарке «Дожинки-2015». Праздник пройдет 13 ноября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В программе – награждение передовиков агропромышленного комплекса, выставки караваев, сельхозпродукции.

Каждый регион представит свои подворья. В течение праздника будут действовать творческие и музыкальные площадки.

Напомним, Минская область – лидер уборочной кампании. Аграрии региона собрали более 2 миллионов 200 тысяч тонн зерна.