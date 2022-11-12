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25 тонн гуманитарного груза с вакцинами от COVID-19 прибыло в Минск из Пекина

12 ноября 2022 18:43
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Новости Беларуси. В белорусскую столицу из Пекина доставили гуманитарную помощь с вакцинами от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 тонн гуманитарного груза с вакцинами от COVID-19 прибыло в Минск из Пекина-1

Самолет Ил-76 приземлился минувшей ночью в Национальном аэропорту Минск. На его борту – груз общей массой без малого 25 тонн. Из Китая было передано 2 миллиона доз вакцины Vero Cell и столько же шприцев.

25 тонн гуманитарного груза с вакцинами от COVID-19 прибыло в Минск из Пекина-4

Дмитрий Альховик, главный врач центра медреагирования Министерства здравоохранения Беларуси:
Вакцина находится в специальных термобоксах, которые позволяют в течение всего пути, а также в течение выгрузки и доставки до склада назначения поддерживать холодовую цепь и сохранять вакцину в пригодном виде. В дальнейшем вакцина попадет на склады Республиканского унитарного предприятия «Белфармация» и будет распределена по регионам в соответствии с их потребностями.

25 тонн гуманитарного груза с вакцинами от COVID-19 прибыло в Минск из Пекина-7

Перед тем как отправить вакцину в регионы, ее проверят на качество в лабораториях РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Отметим, что с учетом этой партии Пекин передал Минску уже около 5 миллионов доз препарата.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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