25 тонн гуманитарного груза с вакцинами от COVID-19 прибыло в Минск из Пекина

Новости Беларуси. В белорусскую столицу из Пекина доставили гуманитарную помощь с вакцинами от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет Ил-76 приземлился минувшей ночью в Национальном аэропорту Минск. На его борту – груз общей массой без малого 25 тонн. Из Китая было передано 2 миллиона доз вакцины Vero Cell и столько же шприцев.

Дмитрий Альховик, главный врач центра медреагирования Министерства здравоохранения Беларуси:

Вакцина находится в специальных термобоксах, которые позволяют в течение всего пути, а также в течение выгрузки и доставки до склада назначения поддерживать холодовую цепь и сохранять вакцину в пригодном виде. В дальнейшем вакцина попадет на склады Республиканского унитарного предприятия «Белфармация» и будет распределена по регионам в соответствии с их потребностями.