Сами императоры здесь ели сыры и оставили охотничьи трофеи. Белорусы посетили Дворцовую ферму в Гатчине

Новости Беларуси. Беларусь представляет свой образовательный и культурный потенциалы в Гатчине под Петербургом. Для любителей пасторали и шика сегодня свои двери распахнула Дворцовая ферма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались представители разных направлений культуры Беларуси и России. И договорились больше чем о культурно-образовательном туризме. Помимо экскурсий и интереснейших мастер-классов, обсуждается возможность возрождения многих старинных славянских традиций. С подробностями Оксана Семашко.

Сыроварение на Дворцовой ферме в Гатчине возобновили после более чем столетнего перерыва. Еще при Павле I здесь впервые начали учить этому ремеслу.

Сусанна Старцева, руководитель региональных программ Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»:

Мастер-класс, конечно, понравился. Экспериментировать будем, но не дома, а в рамках «Императорского маршрута». В России есть такой федеральный, можно сказать, всероссийский даже, туристический, культурно-познавательный проект «Императорский маршрут», который в себя включает большое количество визитов, посещений.

Марина Румянцева, заведующая сектором Государственного музея-заповедника «Гатчина»:

Именно в тех помещениях императорская семья могла испить чаю, парного молока, отведать сыры, которые производились, изготавливались здесь же. Императоры продолжали ту традицию, которая была заложена при Павле Петровиче и Марии Федоровне. Особое внимание ферме уделяли император Александр III и его супруга, тоже Мария Федоровна, которая заботилась о своих домочадцах. И вся молочная продукция, которая изготавливалась здесь, на ферме, шла на императорский стол.

В царской усадьбе было подсобное императорское молочное хозяйство. Оно обеспечивало пропитанием всю резиденцию. Царская семья рекомендовала каждый день выпивать по стакану теплого парного молока. Вот и сегодня былую идею решили возродить. Ценителям этой атмосферы, вкуса и аромата должно понравиться.

– Сейчас попробуем подоить козу, как сама императрица в XVIII веке.

– Зажимаете наверху верхними пальцами и выдавливаете молоко вниз. Не бойтесь, козе не больно.

– Ой, у меня получилось.

Белорусские краеведы и историки считают просто необходимым документально подтвердить факт визитов владельцев этого дворцового комплекса в Минск. Ведь о крепких корнях между нашими народами свидетельствуют даже фамилии знаковых персон.

Наталия Жерко, первый заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж». Очевидно, что этот объект знаком белорусам, но россиянам не всем знаком, поэтому с удовольствием представили этот объект здесь, на конференции, и еще с большим удовольствием посмотрели и послушали опыт наших российских коллег. Будем делиться опытом. Налаживаем связи. И приглашаем наших коллег к нам.

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

Лошицкую усадьбу в последний период, конец XIX – начало XX веков, достаточно много связывает с Санкт-Петербургом, то есть даже то, что Любанский перестраивает усадьбу в стиле модерн. И, гуляя по Гатчине (вчера у нас была возможность побывать на экскурсии в Санкт-Петербурге), мы видим знакомые элементы деревянные, узнаем то, как оформлены наши объекты и эти объекты, то есть влияние присутствует.

Юрий Шелег, главный хранитель фондов Музея-усадьбы М.К. Огинского:

Гатчинский дворец – это вообще огромные масштабы. Это императорский дворец. Очень приятно, что, конечно, период его действия совпадает с периодом действия и усадьбы нашей Огинского. И, в принципе, очень серьезные связи были в то время. При Александре I Огинский был сенатором Российской империи, был его тайным советником. Поэтому сегодня мы собираемся посетить и усадьбу Огинского в Санкт-Петербурге. Восстанавливать вот эти все исторические памятники – это очень большой труд.

Кроме того, царская семья зачастую любила поохотиться. Даже привозили зверей из Беловежской пущи, а порой и сам император бывал здесь. В то время, когда охотиться на зубров было не запрещено. Трофеи сохранились и по сей день во дворце.

Василий Панкратов, директор Государственного музея-заповедника «Гатчина»:

Это, в общем, единственное, кроме Выборга, сохранившееся большое замковое строение на территории России, поэтому по этим направлениям, с замками, усадьбами, дворцами, мы очень активно пытаемся налаживать связи. И, конечно, с Беларусью это просто необходимо делать, потому что великолепные музеи у вас, надо обязательно с ними дружить.

Анна Громова, председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»:

Это очень важная и своевременная конференция. И то, что присутствуют делегации Беларуси, это особенно знаково. Мы продолжаем работу, сотрудничество, продолжаем укореняться и укоренять нашу молодежь, новые поколения на нашей родной славянской православной почве.