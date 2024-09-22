В Брестской крепости стартовал сбор монет для памятного знака «Живая память благодарных поколений»

В Брестской крепости прошла церемония открытия сбора монет для памятного знака «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект, который инициировал фонд имени Алексея Талая продолжается. Он уже получил огромный отклик от жителей Союзного государства. Более 500 тысяч семей передали монеты в знак благодарности. Установлены памятники в Минске и Бресте. Ради продолжения проекта в Цитадели вновь было многолюдно и слышен звон монет. Молодежь, ветераны, руководство города принесли свои семейные реликвии. С некоторыми из них даже связаны легенды рода. Люди без сожаления расстаются с дорогими сердцу ценностями.

Алексей Талай, общественный деятель: Брестская крепость – это знаковое место, сакральное. Сюда отправляются со всего постсоветского пространства потомки победителей. И будут знать, иметь в виду, что у них имеется такая возможность – пусть даже в третьем памятнике, но отметить свое участие, в таком едином созидательном порыве со своими детьми сотворить нечто очень важное.

Олег Мурашев, генеральный консул России в Бресте:

Долг всех граждан Союзного государства, других стран, которые познали, что такое война, что такое фашизм, – объединить наши усилия. И, наверное, одним из этих элементов народной дипломатии будет установка памятников. Памятников в значимых городах.

Третий памятный знак, полностью отлитый из бронзы, установят в 2025 году, накануне 80-летия Великой Победы, на Поклонной горе в Москве. Вполне возможно, что эта традиция будет продолжена и в других городах Союзного государства.