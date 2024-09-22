В 3,5 года знал, что буду служить! Андрей Богодель о военном искусстве и почему белорусские военные – самые крутые

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Богодель. Что значит фраза «мужчина должен отдать долг Родине»? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что для вас понятие «каждый мужчина должен отдать долг Родине»?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Мужчина всегда был добытчиком, защитником. Это устроено природой, так дано Богом. Есть какие-то ценности, которые преподносятся нам как более значимые, классические, то есть традиционные. А есть ценности, которые пытаются нам навязывать. Они не общехристианские, но при этом их пытаются назвать общеевропейскими. Да, сегодня идет эмансипация, женщины пытаются быть, как мужчины, быть не хуже. Видели про гендерное равенство на последней Олимпиаде. Но я все-таки думаю, что прекрасное женское и сильное мужское должно составлять основу.

Романтика по полной! Уже в 3,5 года знал, что хочу стать военным Александр Осенко:

Как вы выбрали путь военного? Это было предопределено?

Андрей Богодель:

По большому счету, я видел только военную жизнь, военную судьбу. Часто ездили по военным городкам. Отец служил в войсках связи. Я родился в городе Тельшяй Литовской ССР – это столица Жемайтии. После этого нас отправили в Забайкальский военный округ, туда я попал в 3,5 года. Служба была совсем на границе с Китаем, тогда была очень напряженная обстановка. Я за свое детство даже ни разу не побывал в пионерском лагере, а вот в военных лагерях я был каждое лето. Мне нравилось. Отец развертывал военные полевые лагеря. У меня была форма. Честно говоря, уже тогда понял, в какой род войск я пойду. Связисты – они там занимаются своими радиостанциями, вытягивают какие-то антенны, налаживают связь. То она есть, то ее нет – мне это не особо интересно. А были роты охраны и обеспечения этих процессов, там были мотострелки. К ним приходишь – они вечно куда-то стреляют, на чем-то ездят, выполняют какие-то задачи. Романтика по полной! Я постоянно старался к ним попасть, чтобы пострелять. Все офицеры меня знали, мне было порядка 7-8 лет. Олимпиаду-80 я тоже смотрел в военном лагере. К бабушке и дедушке я тоже ездил. Они жили в Витебской области, Глубокский район, деревня Стринадки. Раз в год у отца был отпуск, мы туда ездили. Там я приобщался в том числе к белорусской культуре. Мне казалось, я туда приезжал и размаўляў на беларускай мове. Сейчас осознаю, что это была наша трасянка, но мне это нравилось. Я помню, отец часто, когда ехали на поезде, сидит, смотрит в окно, потом говорит: сын, это моя Беларусь. Он очень любил свою страну. Александр Осенко:

Отец куда-то склонял?

Андрей Богодель:

Нет. Отец был вполне лоялен ко мне в этих вопросах. Они приняли бы абсолютно любое мое решение. Но я, кроме как военным, не хотел быть никем. Я вспоминаю свое детство, мы приехали в Забайкалье, Даурия – совсем небольшой населенный пункт, посередине железная дорога, справа военный городок, слева поселок, где очень много людей живут на отселении. Меня же куда-то надо устраивать, как всегда, проблемы с детскими садами. Начинают искать няню. Какая-то бабушка согласилась, но мне не нравилось, потому что она ходила, собирала бутылки. Она приходит, и мы вместе идем собирать бутылки. Она меня где-то сажает и говорит: поохраняй. Она мне дает пробки винные, я пытаюсь ими играть. Было мне года четыре, я сижу, справа и слева от меня мешки с бутылками, пробки, издалека идет мама. Я радостный, что я не просто дурака валяю – охраняю бутылки. У мамы шок! Она меня быстро забрала, отвезла к начальнику политотдела дивизии, и меня сразу в детский садик определили.

Как семья оказалась в Беларуси Александр Осенко:

А как вы оказались в Беларуси? Андрей Богодель:

Мы проехали по всем гарнизонам и потом из Выборга переехали в Клайпеду. Раньше это был немецкий город Мемель, и после того, как он был освобожден, надо было восстанавливать рыбное хозяйство. Всех специалистов начали туда перебрасывать. Моих дедушку и бабушку по маминой линии отправили туда восстанавливать рыбное хозяйство, создавать литовский флот. В то время говорили, что литовцев практически не было. Были только русские и немцы. Причем для меня было важно в плане интернационализма, меня этот вопрос волновал, я спрашивал: как вы относились к немцам, ведь столько зла было ими сотворено? Знаешь, говорит, мы были на равных, не было никакой ненависти к немцам. Немцы это чувствовали и тоже к нам хорошо относились. Александр Осенко:

Война завершилась, поставили точку – и все.

Любовь к Родине не от того, носишь ты погоны или нет Александр Осенко:

Как гражданские могут отдавать долг Родине, на ваш взгляд?

Андрей Богодель:

Я считаю, это не важно, служит человек или нет. Ответственность за отношение к Родине и свои внутренние чувства, любовь к Родине не от того, носишь ты погоны или не носишь. Мы все одинаково несем ответственность перед своей Родиной, семьей, перед детьми. Если мы не будем заботиться о чем-то, что-то создавать, созидать, то у нас не будет нашей страны, народа. Служба в армии – это всего лишь служба, выполнение задач. Но эту армию надо обеспечивать, одевать, обувать. Это вклад всего народа. Долг, о котором мы говорим, – это долг наш общий. Не может армия просто победить. Она ведет войну, но побеждает народ. Александр Осенко:

Как вы относитесь к военно-патриотическим классам? Андрей Богодель:

Глава государства совсем недавно проводил педсовет. Более емко, чем он, сказать невозможно. Ребенка надо вырывать из лап интернета. Пусть он будет в интернете, никто не против, пусть играет в игры, но есть и другая часть. Он не должен проживать всю свою жизнь в киберпространстве и быть полностью гаджетозависимым. Здесь ему дают возможность спуститься с небес на землю, снять пелену с глаз и посмотреть вокруг. То, что дети туда приходят и занимаются с военными… А только патриот может воспитать патриота. Люди тянутся к военным – так всегда было. Каждый мечтает быть сильным, крепким. Все представляют военного человека – кровь с молоком, готовый выполнить любую поставленную задачу: и мясо приготовить, и кашу из топора. Мастер на все руки.

Офицер не может быть офицером, если не прочитал хотя бы одну книгу Пикуля

Александр Осенко:

Какие книжки читали? Андрей Богодель:

Я в детстве очень увлекался Жюль Верном. Я прочитал все, что было в библиотеках, безумно его любил. Первая книжка была «Путешествия и приключения капитана Гаттераса». Человек действительно имел перед собой цель и достигал ее. А в более зрелом возрасте мой любимый писатель – это, безусловно, Пикуль. Я считаю, что офицер не может быть офицером, если он не прочитал хотя бы одну книгу Пикуля. Такие произведения, как «Честь имею», «Баязет», «Три возраста Окини-сан» по-настоящему формируют сознание. Есть именно сознание образующие произведения, и к ним я хотел бы отнести произведения Пикуля.

Дочь ничего не сказала и пошла в военную сферу. Чем занимаются дети Андрея Богоделя?

Андрей Богодель:

Моя дочка – человек творческий, она поет, музыкант. Даже заняла второе место в конкурсе солдатской песни в прошлом году. И слова, и музыку сама написала. Она закончила БГУ, экономическую информатику. После этого она пошла на стажировку в роту информационных технологий в Военную академию. Она прониклась этим, ей было интересно. И она, даже минуя меня, пошла в эту сферу. Александр Осенко:

Ничего не говоря? Андрей Богодель:

Я делал вид, что не помогаю, конечно же. Она пошла в роту информационных технологий, потом ее заметили и взяли в радиоэлектронную борьбу. Что касается сына, он профессионально занимался греко-римской борьбой, имел серьезные достижения на уровне республики, становился чемпионом среди юношей. Военные и спорт стоят рядом, но пока мы отдаем себя целиком военной составляющей. Человеку надо найти себя, получать образование.

Хотел поступать в Ленинград, а попал в Минск Александр Осенко:

Что вы заканчивали?

Андрей Богодель:

После школы успел чуть-чуть поработать на заводе, получил специальность токаря на судоремонтном заводе. Наверное, какие-то корабли даже ходили с моими деталями. Это было в Клайпеде. А затем я поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Предварительно я хотел поступать в командное общевойсковое в Ленинград. Дело туда шло, но потом оказалось, что есть училище в Минске. Мне было не принципиально, командное или политическое. Разница была в том, что в ленинградское надо было сдавать физику, а в минское – историю и географию. А я что историю, что географию безумно любил. Я все это сдал на «отлично» и поступил. По нынешним временам конкурс был большой – по-моему, восемь человек на место. Но мне тогда сказали, что очень маленький конкурс и нам повезло, потому что в это училище доходило до 12-15 человек на место. Порядка 20 стран училось, училище было интернациональное. Любые соревнования, особенно по боксу, вообще проходили как чемпионат мира. Там болели не за роты, не за взводы – болели за страны. Дружба была капитальная! Александр Осенко:

Сейчас это сохранилось? Андрей Богодель:

Еще есть. Приезжали из Афганистана. А так в основном собираемся бывшим Советским Союзом.

Многие выпускники из Украины сейчас служат в ВСУ, это разделение прошло по живому Александр Осенко:

С украинцами приходилось служить?

Андрей Богодель:

Конечно. Александр Осенко:

А как сейчас? В любом случае все мы родом из СССР. Андрей Богодель:

Что такое украинец, русский, белорус? Очень сложно отделить одного, второго и третьего. Это в принципе один народ, давайте говорить об этом честно. И говорим на одном языке, и вера у нас одна, и одни подходы, одна культура. То, что нас пытаются разделить, – это понятно. И понятно, для чего. Зная многих выпускников, с которыми был в одной роте, – сейчас служат в Вооруженных силах Украины, то есть на противоположной стороне. Это разделение прошло по живому. Сказать, что мы поддерживаем теплые взаимоотношения, – это я бы скривил душой. Ну, и 2020 год тоже внес свой вклад. Разделение нашего бывшего Советского Союза, который составлял основу нашей духовности… Наверное, западные страны четко наметили, действуют по своему плану. И я думаю, что это у них это получается. Этому надо противостоять. Александр Осенко:

Нам навязывали рынок, подсовывали совершенно другие ценности. Для многих Родина – это там, где платят деньги. И многие на это поддались.

Боевая подготовка сегодня еще круче, даже Советский Союз не сравнится Александр Осенко:

Какой сейчас уровень подготовки?

Андрей Богодель:

Сейчас, конечно, условия более комфортные. Обеспечение, условия, даже взаимодействие с родителями настолько налажено, что мама может напрямую позвонить кому угодно, узнать, как сын. Да, идет ограничение использования гаджетов, но кнопочные телефоны они могут использовать. В более легких условиях это все происходит. Тем не менее боевая подготовка сейчас еще более крутая. И то, что сегодня приходится выполнять задачи на нашей государственной границе, бесконечные полигоны, боевые выходы, особенно это касается подразделений сил немедленного реагирования, сил быстрого развертывания. Она настолько сильная, что даже Советский Союз не сравнился бы с такой интенсивностью, с которой это проходит сейчас. Наши подразделения, воинские части, которые проходят службу, готовы как никогда к выполнению своих боевых задач. Плюс работа, которая осуществляется в рамках территориальной обороны, а сегодня и в рамках ополчения. Воинский долг сегодня становится нашей повседневной жизнью.

Чем шире лампасы, тем шире мазки. Об основах военного искусства Александр Осенко:

Военная наука – это история военных действий? Все повторяется, действует по шаблону?

Андрей Богодель:

Основу военной науки составляет военное искусство. А военное искусство – это тактика, оперативное искусство и стратегия. Не зря его назвали искусством. Каждый там волен брать, образно говоря, кисть и не бояться широких мазков. Причем чем шире лампасы, тем шире мазки. Поэтому наоборот. Скорее всего, там никакого шаблона не существует. Тот, кто начинает действовать по шаблону, заранее обречен на поражение. Но есть схожие элементы, на которые можно обратить внимание. Это впадает в понятие «принципы военного искусства». Изучение военного искусства начинается с изучения принципов, а это уже история. Поэтому у нас везде военные дисциплины сопровождаются военной историей. Уровень подготовки наших курсантов достаточно высокий. Ежегодно в странах ОДКБ проводится международная Олимпиада по военной истории. И наши ниже второго места ни разу не опускались. В этом году мы заняли первое место, а это достаточно сложно. За основу это берет Академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, потому что у них есть целый Институт военной истории, он курирует все эти вопросы. Но даже в этих условиях наши ребята очень хорошо подкованы. У нас великолепные специалисты. В самой Академии есть зал военной истории. Когда приходит курсант, у него только начинается служба, его проводят через зал военной истории. Даже когда глава государства на общем педсовете поднимал эти вопросы военных специальностей – это правильно, конкурс с каждым годом растет. Уже 1,2-1,6 человек на место. У девчонок вообще отбоя нет – там конкурс запредельный. Девчонок, конечно, в танки, пехоту и артиллерию не берут. Это в основном радиоэлектронная разведка, связисты, ПВО. У нас даже была девушка-летчик в свое время, потом она ушла в гражданскую авиацию.

Об основных тезисах Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Александр Осенко:

Мы на седьмом Всебелорусском народном собрании принимали Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. Как военный эксперт обозначьте основные тезисы.

Андрей Богодель:

С чего начинается Военная доктрина и Концепция? С военно-политической и политической обстановки. С того, какие могут быть направления развития именно в этой ситуации. Если ее внимательно прочитать, а она была составлена задолго до ВНС. Многие аспекты были настольно правильно определены, что это позволяет нам говорить – мы выбрали очень правильный курс. Это связано и с действиями недружественных стран, с их милитаризацией, с тем, как будет развиваться обстановка на наших южных рубежах. Это все есть в открытых источниках, можно почитать Военную доктрину. Второе – как мы сразу же должны реагировать на это все. Вы правильно сказали – оборонительный характер. Мы никому не угрожаем, мы ни одну страну, ни один народ не считаем враждебным. И, конечно же, каким образом это будет реализовываться. Там и союзнические отношения, и многие другие аспекты прописаны. В том числе вопросы военно-технического сотрудничества, каким образом мы будем помогать нашим союзникам. У нас есть четко определенная главой нашего государства задача, которая согласована с верховным главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации. У нас есть западный фланг, где сегодня нависает огромная группировка блока НАТО. Милитаризация Литвы, Польши – там же находятся объединенные вооруженные силы НАТО.

Рецепт жизни от настоящего белоруса