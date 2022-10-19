В Брестской крепости провели масштабную военно-историческую реконструкцию «Непокорённая твердыня»

Новости Беларуси. Сохранившийся в первозданном виде пятый форт Брестской крепости как образец уникальной военной мощи, кажется, по-прежнему выполняет свою роль – защиты от внешнего мира, а точнее от его лжи, путем сохранения исторической правды. Впервые в 2022 году на территории прошла масштабная военно-историческая реконструкция «Непокоренная твердыня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как оживить прошлое для потомков, знает Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В свое время пятый форт должен был защищать город и крепость с южного направления, в ХХ веке пятый форт признавался одним из самых надежных бастионов. По сути, в ХХI веке ничего не изменилось – это бастион памяти, наиболее сохранившееся сооружение фортификации. По-прежнему обороняет от внешнего мира, из-за толщины стен более двух метров интернет-реальность недоступна.

Отказ от всех средств коммуникации, на час гости погружаются в эпоху прошлого. Центральный подземный ход пятого форта – это почти полкилометра защищенных тоннелей. Атмосферные фото на память, а еще здесь можно буквально ощутить на теле дыхание эпохи.

Константин Жуков, экскурсовод:

На стенах подземного хода можно увидеть металлические треугольные конструкции, которые служили для того, чтобы ложились деревянные настилы. На этих настилах отдыхали солдаты, штурмовые группы солдат, которых сюда заводили во время боев. В сентябре в пятый форт решил вдохнуть былую жизнь. Реконструкторы Первой мировой войны со всей Беларуси, а это порядка 60 экспертов, съехались в Брест, чтобы разыграть эпизод настоящих боев. Военно-историческая реконструкция собрала около полутысячи гостей, вход для которых был строго по пригласительным. Фортификационное сооружение XIX века окружено рвом воды, а потому расчет по зрителям был крайне точным.

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом музея:

Первая мировая война уже закончилась более 100 лет, оставила глубокий след в истории нашей страны. Ее неслучайно называют историки Великая забытая война или Великая оболганная война. Мы хотели напомнить о войне, где также был героизм и потери. Не так много в Беларуси реконструкций, посвященных Первой мировой войне, но это единственная реконструкция, которая в фортификационном сооружении того периода. Есть планы и на следующий год. Еще более масштабное будет мероприятие в сентябре 2023 года.

До масштабной реконструкции и обновления экспозиции музей в год посещали порядка 22 тысяч туристов. Сегодня интерес проявляет большое количество как организованных экскурсионных групп, так и обычных путешественников.