В Брестской области урожайность сахарной свёклы – 493 центнера с гектара

Новости Беларуси. В Брестской области урожайность сахарной свеклы – 493 центнера с гектара. Такой результат аграрии региона демонстрируют второй сезон подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Брестской области урожайность сахарной свеклы – 493 центнера с гектара. Такой результат аграрии региона демонстрируют второй сезон подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас, когда убрано чуть больше половины площадей этой культуры, можно сказать, что с госзаказом хозяйства справятся без проблем. Показатели достигают за счет технологий, качественных семян. И немаловажный фактор – корректируют сроки уборки, с учетом складывающейся погодной ситуации. Всего по стране сбор сладкого корня составит не менее 5 миллионов тонн против почти 3 миллионов 900 тысяч в прошлом году.