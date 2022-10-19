В Брестской области урожайность сахарной свёклы – 493 центнера с гектара

Сейчас, когда убрано чуть больше половины площадей этой культуры, можно сказать, что с госзаказом хозяйства справятся без проблем. Показатели достигают за счет технологий, качественных семян. И немаловажный фактор – корректируют сроки уборки, с учетом складывающейся погодной ситуации. Всего по стране сбор сладкого корня составит не менее 5 миллионов тонн против почти 3 миллионов 900 тысяч в прошлом году.