Прямой эфир

В Брестской области урожайность сахарной свёклы – 493 центнера с гектара

19 октября 2022 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Брестской области урожайность сахарной свеклы – 493 центнера с гектара. Такой результат аграрии региона демонстрируют второй сезон подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области урожайность сахарной свёклы – 493 центнера с гектара-1

Сейчас, когда убрано чуть больше половины площадей этой культуры, можно сказать, что с госзаказом хозяйства справятся без проблем. Показатели достигают за счет технологий, качественных семян. И немаловажный фактор – корректируют сроки уборки, с учетом складывающейся погодной ситуации. Всего по стране сбор сладкого корня составит не менее 5 миллионов тонн против почти 3 миллионов 900 тысяч в прошлом году.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Некоторые говорят: да, мы ради квартиры». Дмитрий Шевцов о многодетных семьях в Беларуси
18 октября 2022 18:52

«Некоторые говорят: да, мы ради квартиры». Дмитрий Шевцов о многодетных семьях в Беларуси

«Это не процесс лишения родительской любви». Как не навредить ребёнку при разводе?
18 октября 2022 18:45

«Это не процесс лишения родительской любви». Как не навредить ребёнку при разводе?

«Мы заботимся всем миром о ребёнке». Почему Беларуси не подходит ювенальная юстиция и в чём её минусы?
18 октября 2022 18:44

«Мы заботимся всем миром о ребёнке». Почему Беларуси не подходит ювенальная юстиция и в чём её минусы?