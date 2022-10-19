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ГАИ: «Проблема гибели и травмирования людей на тёмной дороге становится всё актуальнее»

19 октября 2022 07:26
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Новости Беларуси. «Сохрани себе жизнь!» Именно под таким девизом в эти дни Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ: «Проблема гибели и травмирования людей на тёмной дороге становится всё актуальнее» -1

Она призвана в очередной раз обратить внимание пешеходов и велосипедистов на необходимость соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

ГАИ: «Проблема гибели и травмирования людей на тёмной дороге становится всё актуальнее» -4

Вероника Романькова, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
С каждым днем наступившей осени проблема гибели и травмирования людей на темной дороге становится все актуальнее. В условиях сокращающегося светового дня и ухудшения погодных условий только за первую неделю октября текущего года произошло 27 ДТП, в которых 3 пешехода погибли и 24 получили травмы. 82 из 100 погибших в ДТП пешеходов получили смертельные травмы в темное время суток.

ГАИ: «Проблема гибели и травмирования людей на тёмной дороге становится всё актуальнее» -7

Отметим, что акция продлится вплоть до конца октября. Только в столице за прошедшие сутки зафиксировано 9 случаев управления транспортным средством водителями в состоянии алкогольного опьянения и 26 случаев нахождения на дороге нетрезвых пешеходов.

# ГАИ # общество # Вероника Романькова # Фотофакт

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