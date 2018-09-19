В Бресте заложили аллею в знак памяти о святом Афанасии

Новости Беларуси. В городе над Бугом почтили память святого Афанасия Брестского. Крестный ход объединил сотни паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храме отслужили божественную литургию с праздничным молебном, которую возглавил митрополит Павел. Кроме этого, на территории парка 1000-летия Бреста заложили памятную аллею. Она также будет посвящена знаковой дате. Всего рядом со строящимся храмом высадили 25 сибирских кедров.

Протоиерей Евгений Лихота, настоятель храма:

Для нас, православных христиан, Афанасий игумен Брестский, преподобномученик, человек, который в годы гонений, смог найти в себе силы, и самое главное вдохновить православных жителей.

Елена Максимович, житель Бреста:

Не только наше поколение, чтобы помнили и чтили память такого святого, который отдал свою жизнь за православие. И чтоб наши потомки знали. И вот эта аллея будет напоминанием молодежи.