В Бресте заложили аллею в знак памяти о святом Афанасии

Новости Беларуси. В городе над Бугом почтили память святого Афанасия Брестского. Крестный ход объединил сотни паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В городе над Бугом почтили память святого Афанасия Брестского. Крестный ход объединил сотни паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В храме отслужили божественную литургию с праздничным молебном, которую возглавил митрополит Павел. Кроме этого, на территории парка 1000-летия Бреста заложили памятную аллею. Она также будет посвящена знаковой дате. Всего рядом со строящимся храмом высадили 25 сибирских кедров.
Протоиерей Евгений Лихота, настоятель храма:
Для нас, православных христиан, Афанасий игумен Брестский, преподобномученик, человек, который в годы гонений, смог найти в себе силы, и самое главное вдохновить православных жителей.
Елена Максимович, житель Бреста:
Не только наше поколение, чтобы помнили и чтили память такого святого, который отдал свою жизнь за православие. И чтоб наши потомки знали. И вот эта аллея будет напоминанием молодежи.
Святой Афанасий Брестский был известным белорусским общественным и церковным деятелем. Но прославился как человек, который активно отстаивал права верующих, добивался возвращения переданных униатам православных храмов.