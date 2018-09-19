Осенние ярмарки-2018 в Минске: что, где и почём

У вас во дворе стоит грузовик, вокруг которого суетятся люди с огромными мешками? Не пугайтесь – это всего лишь торговля осенним урожаем. Мингорисполком дал добро на реализацию овощей с машин в течение двух месяцев. По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – специалисты Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома: начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Алла Сергеева и и.о. начальника отдела организации торговли и общественного питания Денис Скрундь.

Для кого выгодна такая торговля с машин?

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

В Минске проводится работа по обеспечению населения картофелем и плодоовощной продукцией. Эту продукцию можно у нас купить как в сетевом маркете, так и в магазине шаговой доступности, и на рынках. В осенний период ежегодно Мингорисполкомом формат обеспечения отечественной плодоовощной продукцией расширяется. За счёт вот таких выездных мероприятий с участием наших белорусских сельхозпроизводителей. Это крупные сельскохозяйственные предприятия, предприятия потребительской кооперации, это крестьянские и фермерские хозяйства, это физические лица, которые имеют свой земельный участок, на котором ведут какое-то хозяйство. Либо садоводство, либо огородничество. Такая форма выездной торговли уже существует в Минске много лет и пользуется огромной популярностью как у производителей нашей сельскохозяйственной продукции, конкретно – плодоовощной, так и у покупателей.

Это очень удобно, потому что места торговли максимально приближены к жилым домам.

Фактически можно выйти из подъезда и приобрести продукцию. И можно сказать: если ты хочешь заготовить много, можно купить немного, попробовать дома и выйти – купить больше. При том, что организация торговли на площадках будет длиться два месяца, ежедневно. Можешь и в выходной, и в течение рабочей недели что-то интересное купить.

Пробовать разные сорта, да?

Алла Сергеева:

Да. Иногда на одной площадке стоит не один сельхозпроизводитель, а несколько. На сегодня выдано администрациями районов 535 разрешений. То есть, в город уже заехало 535 сельхозпроизводителей.

То есть, разрешения, всё-таки, нужны?

Алла Сергеева:

Да. Разрешения выдаются на безвозмездной основе в администрации района, который вам понравился, в каком районе площадка облюбовалась. Вы обращаетесь в отдел торговли и услуг, и по заявительному принципу, по упрощенной схеме буквально в течение 3-5 дней выдаётся разрешение на безвозмездную торговлю.

То есть, любой покупатель может попросить показать эти документы, да?

Алла Сергеева:

Да. У сельхозпроизводителя должны быть с собой обязательно эти документы, которые он ещё дополнительно предоставлял в отдел торговли и услуг администрации.

То есть, наши граждане могут не беспокоиться о качестве продукции, потому что она прошла все этапы проверки?

Алла Сергеева:

Беспокоиться не нужно, потому что сельхозпроизводитель, приезжая на продажу своей продукции в течение двух месяцев, конечно, он будет иметь эти документы. Это в его интересах, чтобы продукцию продать и чтобы не было никаких неприятных случаев.

А ассортимент как-то ограничен?

Алла Сергеева:

В обозначенных местах, их 197 в Минске в этом году – в прошлом году было на одно меньше – 196, можно реализовывать только плодоовощную продукцию и только отечественного производства. Мясную, рыбную и другую продукцию реализовывать нельзя. Эту продукцию мы будем продавать на ярмарках.

Юрий Царев:

Ярмарки у нас – достаточно популярное явление. Где они будут организованы?

Денис Скрундь, и.о. начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

В Минске в этом году планируется 150 таких мероприятий. Главными площадками будут выступать – у «Чижовка-Арены» а также площадка у Дворца спорта. Открывать ярмарки 22-23 сентября планирует Гродненская область – это предприятия сельхозпроизводителей, предприятия потребкооперации, рыбоводческие и фермерские хозяйства. Начиная с 29 сентября, около «Чижовка-Арены» будут реализовываться продукция и товары из всех регионов нашей страны.

Эти площадки очень популярны. Особое внимание уделяется нашим ветеранам Великой Отечественной войны. При содействии БРСМ оказывается помощь в доставке продукции по месту жительства ветеранов. Приезжают покупатели из разных регионов. Это место, где можно приобрести всё, сразу и по доступным ценам.

Дешевле ли покупать продукцию на сезонных ярмарках? И можно ли торговаться?

Алла Сергеева:

В настоящее время цены на плодовоовощную продукцию не регулируются и не устанавливаются, а диктуются спросом и предложением. Конечно, чем больше будет предложений, тем цены будут ниже. Но всегда можно поторговаться – это важно для обеих сторон. И очень удобно, что эта продукция – свежая. Это фактически – поле, и сразу доставка. Поле – стол, или поле – подвал. И цены от производителя всегда ниже. Если мы идём в магазин, то имеется какая-то торговая надбавка, а здесь уже торговля идёт без торговой надбавки. Это на 10-20% ниже.