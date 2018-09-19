Как 5 пенсионеров отправляют отдыхать на 5 дней за границу. Рассказываем о необычном социальном проекте

Ольге Полянской – 58. Всю молодость женщина путешествовала по миру и на пенсии лишаться такой радости жизни не собирается. Совсем недавно она побывала в Италии. Ольга Полянская:

Посмотрели на молодёжь, как люди живут. Попробовали местные пиццы, местного мороженого и даже на пасту сходили.

Это путешествие для Ольги стало возможным благодаря социальному проекту «Пенсия. Небо. Самолет». Именно он позволяет людям пенсионного возраста быть открытыми для новых впечатлений, а волонтёры проекта им в этом помогают: покупают билеты на самолёт, находят жилье, продумывают туристический маршрут и сопровождают на протяжении всей заграничной поездки.

Мария Мунтян, инициатор проекта о совместных путешествиях пожилых людей и молодёжи:

Преимущество, что люди обсуждают между собой: хотят ли они туда ехать или нет. Поездки обычно недлительные – это пять-шесть дней. И это поездки – вдохновение.

Как только набирается группа из пяти человек, будущих туристов знакомят лично и, если все друг другу понравились, подбирают подходящий вариант путешествия для совместной поездки. К слову, самой старшей участнице проекта было 76 лет. Мария Мунтян:

Проект стартовал, как социальный, первоначально мы компенсировали людям, многие продолжают ожидать, что мы и дальше продолжим компенсировать, хотя средства гранта не бесконечны.

Ольга Полянская:

Если, судя только по пенсии, то дороговато, но при желании, чтобы раз в год съездить в путешествие – это реально. Мы жили в апартаментах – это, вроде бы, дорого, а когда это делится на пять человек – то, вроде бы, ничего.

Пока проект развивается и ищет инвесторов, поездки за границу для пенсионеров не могут быть полностью бесплатными. В среднем, такое путешествие обходится пожилому туристу – до 200 евро на несколько дней.

В итальянское путешествие Ольгу Полянскую и еще четырёх очаровательных туристок за 60 сопровождала Ольга. Она работает программистом и такого рода поездка у неё впервые: здесь приходится быть не просто волонтёром, но ещё гидом и даже переводчиком. Ольга Колос, волонтёр:

Мне нравятся их открытые эмоции, которые они, не стесняясь, выражают, и всегда благодарят. У нас была быстрая программа, причём у нас были обозначены только города, а вот что уже делать в этих городах, мы решали на месте.