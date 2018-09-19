В 90-ых сэкономили на одной кнопке. В минском доме мучаются молодые мамы – вместо грузового лифта приезжает обычный

Новости Беларуси. В столичном доме у молодой мамы Екатерины вместо грузового лифта приезжает пассажирский. Случай один из 50, если всё наоборот. Люди говорят, в 90-ых строители сэкономили на одной кнопке, а теперь приходится страдать всему подъезду.

Здесь проживает много молодых родителей. Выходит, пока соберёшься на улицу, на нервах и мама, и дети. А с шестого этажа с двумя годовалыми малышками особо не побегаешь.



Екатерина Грибко:

Мы переехали жить к родителям именно с той надеждой, что нам с грузовым лифтом будет проще. Но, как оказалось, из-за того, что одна кнопка, вызвать нам грузовой лифт просто нереально. Когда мы идём на прогулку, приезжает, к сожалению, легковой лифт, и

вызвать грузовой лифт не представляется возможности, если нет никого больше дома.

Одна из новостроек в Каменной Горке. Жильё социальное.

Правда, не совсем рассчитанное на молодые семьи. Чтобы спуститься от лифта к входной двери, раньше здесь приходилось скакать с коляской с младенцем по ступенькам.

Но с появлением на свет маленького Даника, один из жителей сам установил пандус. Наконец-то, таскать коляску с малышом не надо. Вслед за инициативными минчанами эту эстафету переняли и в других домах по соседству.

Александр Королёв, председатель ЖСПК №998:

Сейчас по Жилищному кодексу очень сложно принять решение по установке пандусов. Должны все жители проголосовать. Практически это невозможно, так как процентов двадцать в этом доме жителей пока ещё не живут. Есть очень добропорядочные жители, как в квартире 132. Они самостоятельно: спросили разрешение на установку пандуса, и никаких проблем.

Комната для пеленания и кормления грудью, отдельная уборная – это современный торговый центр. Яркий дизайн – но это не столь важно. Здесь молодым мамам уж точно не придётся стесняться. Да и грудничка можно спокойно покормить вдали от шума и посторонних глаз.



Однако, в большинстве случаев у нас проблема. Мест в городе, где можно перепеленать и накормить малыша, сегодня не так-то много. Комнаты матери и ребёнка охотнее открывают крупные торговые центры и кафе. Однако и здесь всё достаточно скромно. Как правило, комнаты для кормления есть и общественные уборные.



А вот с детскими игровыми в магазинах для мобильных мам всё в порядке. О таком мы в своём детстве могли только мечтать. Теперь всё в корне изменилось. Отправляясь за покупками сегодня, родители могут не беспокоиться за досуг своего чада. Правда, за развлечение придётся заплатить. А такие услуги – не всем по карману. К тому же оставить без родительского присмотра можно только школьников.

Для самых маленьких аниматоры здесь не предусмотрены.



Екатерина Душенина:

Здесь, конечно, все продумано, что касается отдыха мам с детьми. Важно, что есть лифты, эскалаторы, комнаты для пеленания.

Янина Веринская:

Здесь очень удобно. Есть даже комната для пеленания – можно переодеть ребёнка. Хотелось бы, чтобы везде в Минске, по всей Беларуси сделали побольше таких удобных развлекательных центров. Совершенно бесплатно и в любое удобное для себя время сейчас в Минске можно провести с пользой в Центре обслуживания семьи и детей. Что выбрать: пелёнки или памперсы, как справиться с тремя погодками и где взять силы, когда рядом нет помощи? Словом, всё, что интересует современных мам, здесь находит отклик. Каждая может поделиться опытом и получить совет медика, психолога или юриста. Для детей – развивающие занятия. Даже те, кто ещё не научился говорить, здесь становятся общительными.

Анастасия Волчек:

Очень удобно и малышу, и маме. Можно прийти в любое удобное время. Мы сегодня даже здесь в комнате для кормления побывали. Вообще, атмосфера чудесная.

Светлана Назаренко, психолог ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:

Наши детки играют, а с мамами мы обсуждаем их какие-то насущные вопросы.

Мы используем метафорические карты, арт-терапию, технику рисования.