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В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года

31 июля 2020 07:34
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Новости Беларуси. Аутентичный павильон по эскизам 1925 года возрождают в Бресте. Основой для архитектурных работ стал чертеж без малого вековой давности, найденный в городском архиве среди документов о Городском саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года-1

Название необычного строения переводится с польского как «проект деревянного домика для разведения кроликов и голубей».

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года-4

В современном исполнении ретро-павильон изменит свое назначение. Его будут использовать для продажи прохладительных напитков и мороженого. 

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года-7

К слову, Городской сад, куда спустя десятки лет возвратится домик, – сам по себе историческая ремарка. В начале XX века он был одной из самых значимых культурных площадок Бреста.

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года-10

Александр Пащук, инициатор проекта:
Эксклюзивный план проекта. Я считаю, его нигде нет, кроме территории нашего Бреста. Сейчас его возродили. Поэтому я считаю, что это плюс и можно этим гордиться.  

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года-13

Первых посетителей павильон встретит уже в эти выходные. Это не единственный исторический флешбэк в Городском саду.

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года-16

30 июля в этом парке повторили фигуры грибочков с архивного фотоснимка 30-х годов. 

# Парки # общество # Александр Пащук # Фотофакт

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