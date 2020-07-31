В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года

Новости Беларуси. Аутентичный павильон по эскизам 1925 года возрождают в Бресте. Основой для архитектурных работ стал чертеж без малого вековой давности, найденный в городском архиве среди документов о Городском саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Название необычного строения переводится с польского как «проект деревянного домика для разведения кроликов и голубей».

В современном исполнении ретро-павильон изменит свое назначение. Его будут использовать для продажи прохладительных напитков и мороженого.

К слову, Городской сад, куда спустя десятки лет возвратится домик, – сам по себе историческая ремарка. В начале XX века он был одной из самых значимых культурных площадок Бреста.

Александр Пащук, инициатор проекта:

Эксклюзивный план проекта. Я считаю, его нигде нет, кроме территории нашего Бреста. Сейчас его возродили. Поэтому я считаю, что это плюс и можно этим гордиться.

Первых посетителей павильон встретит уже в эти выходные. Это не единственный исторический флешбэк в Городском саду.