Спортивно-образовательный форум для работающей молодёжи «Олимпия» пройдёт с 31 июля по 1 августа

Новости Беларуси. «Олимпия» вновь собирает друзей. Молодежный фестиваль откроется 31 июля в Воложинском районе. Палаточный городок по традиции разместится на берегу живописной реки Ислочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году форум под единым слоганом «За Беларусь!» объединит более 600 ребят изо всех регионов страны. Это представители работающей молодежи и студенты. В течении двух дней их ждут соревнования по мини-футболу, волейболу, технике пешеходного туризма, сплаву на байдарках, различные кулинарные и творческие конкурсы.