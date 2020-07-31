Максим Рыженков в университетской клинике в Гродно: «Это путь вперёд»

Гродненская областная больница первой в Беларуси получила статус университетской клиники. Это пилотный проект, который призван укрепить связь образования, науки и практической медицины. Для студентов это возможность больше времени проводить с пациентами и участвовать в операциях, для практикующих врачей – заниматься наукой. На базе больницы проводится модернизация и расширение зданий, закупается современное оборудование.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Это путь вперед. И я думаю, что все те вопросы, о которых мы сегодня говорили, по ресурсному обеспечению клиники, может быть, где-то корректировки законодательства, потому что это такой опыт – мы впервые его проводим на территории нашей страны. Надо все это порешать для того, чтобы они могли стать примером, может быть, для последующего внедрения в некоторых других учебных заведениях и больницах областных центров.