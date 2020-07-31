Максим Рыженков в университетской клинике в Гродно: «Это путь вперёд»
Новости Беларуси. Закупка новой медицинской техники, создание учебных кафедр и открытие современных лечебных кабинетов – перспективы развития университетской клиники обсудили 30 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Областную больницу города посетил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.
Гродненская областная больница первой в Беларуси получила статус университетской клиники. Это пилотный проект, который призван укрепить связь образования, науки и практической медицины. Для студентов это возможность больше времени проводить с пациентами и участвовать в операциях, для практикующих врачей – заниматься наукой. На базе больницы проводится модернизация и расширение зданий, закупается современное оборудование.
Одно из последних приобретений – ультрасовременный ангиографический комплекс для диагностики и лечения проблем с артериями и сосудами.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Это путь вперед. И я думаю, что все те вопросы, о которых мы сегодня говорили, по ресурсному обеспечению клиники, может быть, где-то корректировки законодательства, потому что это такой опыт – мы впервые его проводим на территории нашей страны. Надо все это порешать для того, чтобы они могли стать примером, может быть, для последующего внедрения в некоторых других учебных заведениях и больницах областных центров.
Максим Рыженков также провел встречу с коллективом больницы. Медики активно включились в диалог. Обсуждали вопросы стажировки молодых специалистов, борьбу с коронавирусом и его последствиями.