Новости Беларуси. «Новая жизнь» старого квартала. В Бресте восстановят один из домов колонии «Варбурга» – уникального для Беларуси архитектурного ансамбля. 12 деревянных зданий были построены еще в начале прошлого века. У этих объектов своя нелегкая «судьба» и история. В годы войны местных жителей переселили в гетто, а в зданиях устроили лагерь для пленных. До наших дней уцелели всего несколько строений.

Память брестчанина Владимира Губенко надежно сохранила картинки из «довоенной жизни». В 1940 году его приятель Янкель вместе с мамой Сарой жили в одном из 12 деревянных домов еврейской колонии.

Владимир Губенко, житель Бреста:

Это первый дом. Вход отсюда был, они жили на втором этаже.

Уникальные деревянные особняки в Бресте появились вскоре после Первой мировой, когда в практически разрушенном городе особенно остро стоял жилищный вопрос. Спонсором стройки стал Феликс Варбург – банкир и меценат. За год построили дюжину домов необычной архитектуры по 8 квартир в каждом.

Владимир Губенко, житель Бреста:

Поднимался на второй этаж по деревянной сырой лестнице. Она вымыта была, поэтому сырая. Зашел в такую же небольшую квартирку. На кухню, бедное убранство было. Я сидел у него на кухне, начал мне показывать польские деньги.

Дом, где жили Янкель и Сара, как и еще 10 подобных, не сохранился. Постройки словно повторили печальную судьбу первых жителей: историки считают, что их всех расстреляли фашисты в годы оккупации. Колонию «Варбурга» сначала превратили в лагерь для советских узников, а позже в ней разместили немецких военнопленных. Несколько лет назад пять обветшалых построек снесли. А сейчас на месте уникального архитектурного ансамбля вместо старых домиков возводят современные. Но построены они будут в том самом «закопанском» стиле. Фасады для большей схожести с утраченной стариной «обошьют» деревом.

Александра Лукша, главный архитектор проекта:

По архитектурно-планировочному заданию предложено здесь создать несколько комнат с экспозиционными материалами по колонии «Варбурга». Необходимо провести обмерочные работы, выполнить определенный комплекс мероприятий по сохранению, по консервации этого здания, чтобы оно окончательно не разрушилось.

Регина Симоненко, председатель правления Брестской городской еврейской общественной организации:

Смотрите, вот эти печки. Те печки, которые ставили оригинальные, чтобы в шабат, когда нельзя готовить пищу и ничего делать, ставишь в эту печку, и она может сутками медленно-медленно готовить.

Последний дом из знаменитого деревянного квартала может «рассказать» еще немало интересных историй о своих обитателях и стать уникальным туристическим объектом. Именно это здание будут восстанавливать, причем из материалов того же времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.