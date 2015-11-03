Осенний призыв-2015: 3 ноября в Могилеве более 400 новобранцев отправились в воинские части Беларуси

Новости Беларуси. Осенний призыв-2015. Более девяти тысяч новобранцев отправятся служить на благо Беларуси, защищая мир и спокойствие. 3 ноября четыре сотни призывников получили свои повестки в Могилевской области. Действо проходило в торжественной обстановке.

Для могилевчанки Елены Борисенок этот день стал настоящим испытанием. Так волноваться, признается, давно не приходилось, ведь ее сыну Антону вручили повестку в армию.

Елена Борисенок, мама призывника:

Как представлю, что его нужно на 1,5 года отпустить от себя, очень волнительно. Но я знаю, что у нас в Беларуси спокойно, он будет накормлен, в тепле. Когда вернется из армии, будет настоящим мужчиной и защитником отечества.

В отличие от сентиментальной мамы, у Антона настрой боевой. Немного жалеет, что учебу в юридическом колледже придется отложить. Но для себя давно решил: служить надо.

Антон Марус, призывник:

Настрой позитивный, боевой. Я настроился на это, хочу этого, не нужно откладывать в долгий ящик. Уверен, что все будет хорошо. Отслужу, приду домой здоровым, сильным, бодрым и со рвением окончу свою учебу.

Сегодня повестки в армию получили четыре сотни жителей Могилева и района. Большинство парней пойдут на срочную военную службу, остальные – в резерв.

Всего в осенний призыв военные части страны пополнят около 12 тысяч новобранцев.

Роман Опекунов, заместитель военного комиссара Могилева и Могилевского района:

Военные части расположены по всей территории Республики Беларусь. Силы специальных операций, Западного оперативного командования, внутренние войска Министерства внутренних дел, органы пограничной службы.

В казарме единственной войсковой части Могилева идеальный порядок. Но марафет в этих больших помещениях наводит далеко не женская рука. А ведь эти парни, как и сегодняшние призывники, еще несколько месяцев назад шли служить и тоже волновались.

Вадим Лугин, военнослужащий срочной службы военной части № 72471 Могилева:

Армия – это хороший урок. Становишься намного мужественнее, ответственнее, дисциплинированней. И теперь я решил остаться на контракт и продолжить свою службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Вопрос о питании в армии – тема особая. Кормят бойцов трижды в день, все сбалансировано и подсчитана буквально каждая калория.

Антон Овсяный, начальник продовольственной службы войсковой части № 72471 Могилева:

Рацион и нормы военнослужащих рассчитываются не одним институтом, это хорошо продуманные нормы продпайков, которые позволяют в полном объеме восполнить все энергетические затраты. На выходе военнослужащие уходят, как правило, большего веса, чем они приходили в армию.

Отправка на срочную службу в Вооруженные Силы начнется 16, а завершится 27 ноября. До начала армейской истории Антона Маруса остается ровно две недели. Парню выпала честь служить в одной из воинских частей минского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.