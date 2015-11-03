Новости Беларуси. В Бресте восстановят один из домов колонии Варбурга — уникального для Беларуси архитектурного ансамбля. 12 деревянных зданий были построены еще в начале прошлого века на средства еврейской благотворительной организации. У этих объектов своя нелегкая судьба и история. В годы войны жителей этих домов пересели в гетто, а в зданиях устроили лагерь для военнопленных.

До наших дней уцелели всего несколько строений. Одно из них сохранилось лучше других. Именно его по рекомендации Министерства культуры будут восстанавливать, причем из материалов того же времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лукша, главный архитектор проекта:

По архитектурно-планировочному заданию предложено здесь создать несколько комнат с экспозиционными материалами по колонии Варбурга. Необходимо провести обмерочные работы, выполнить определенный комплекс мероприятий по сохранению, консервации этого здания, чтобы оно окончательно не разрушилось.