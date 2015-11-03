3 ноября в НАН Беларуси ученые, парламентарии и дипломаты обсуждают вопросы сохранения межнационального согласия и толерантности в современном обществе

Новости Беларуси. Политика толерантности и сдерживание экстремизма. В эти минуты в Минске в Национальной академии наук Беларуси собрались ученые, парламентарии и дипломаты, чтобы обсудить вопросы сохранения межнационального согласия и толерантности в современном обществе. Дискуссия затронула и другие вопросы современного мироустройства. Речь шла о ситуации с беженцами, политике интеграции мигрантов в принимающее общество, их влияние на сохранение межнационального согласия.

Как отмечают международные эксперты, подобный форум не случайно проводится именно в нашей стране, ведь Беларусь традиционно является толерантным государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

В Беларуси традиционные ценности особо сохраняются. Белорусский народ испытал на себе очень много таких трудностей, особенно во времена Великой Отечественной войны. И сегодня эти традиции передаются из поколения в поколение. И молодое новое поколение растет понимающим, здоровым, крепким. Это вызывает уважение. И та политика, которая проводится президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, способствует единству нации.