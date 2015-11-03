Новости Беларуси. Новые улицы Минска названы в память о Викторе Турове и Михаиле Пташуке. Адреса с известными именами появятся в микрорайоне Лошица. Неоднократно представители творческих союзов и Министерства культуры обращались с просьбой увековечить имена этих выдающихся деятелей культуры: талантливых кинорежиссеров и народных артистов. Эти люди внесли значительный вклад в становление и развитие белорусского киноискусства, жили и работали в Минске. Также принято решение вернуть историческое название «улица Юрово-Завальная» безымянному проезду от ул. Раковской до Романовской Слободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.