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Новые улицы Минска названы в память о Викторе Турове и Михаиле Пташуке

03 ноября 2015 10:49
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Новости Беларуси. Новые улицы Минска названы в память о Викторе Турове и Михаиле Пташуке. Адреса с известными именами появятся в микрорайоне Лошица. Неоднократно представители творческих союзов и Министерства культуры обращались с просьбой увековечить имена этих выдающихся деятелей культуры: талантливых кинорежиссеров и народных артистов. Эти люди внесли значительный вклад в становление и развитие белорусского киноискусства, жили и работали в Минске. Также принято решение вернуть историческое название «улица Юрово-Завальная» безымянному проезду от ул. Раковской до Романовской Слободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Улицы Минска

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