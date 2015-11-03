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В Беларуси издана первая карта Минска для детей

03 ноября 2015 10:47
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Новости Беларуси. Поесть мороженое в парке Челюскинцев, сходить в Купаловский театр и покататься на Детской железной дороге. В Беларуси издана первая карта Минска для детей. Спортивные объекты, аквапарки, зоопарк, центры развития — все пункты составлены с учетом детских интересов. Познавательный и увлекательный справочник научит маленьких жителей столицы ориентироваться на местности и познакомит их с основными достопримечательностями столицы.

Тираж — три тысячи экземпляров. Издатели говорят, что у них уже готовы карты Беларуси и народов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Дети и родители

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