Новости Беларуси. Поесть мороженое в парке Челюскинцев, сходить в Купаловский театр и покататься на Детской железной дороге. В Беларуси издана первая карта Минска для детей. Спортивные объекты, аквапарки, зоопарк, центры развития — все пункты составлены с учетом детских интересов. Познавательный и увлекательный справочник научит маленьких жителей столицы ориентироваться на местности и познакомит их с основными достопримечательностями столицы.

Тираж — три тысячи экземпляров. Издатели говорят, что у них уже готовы карты Беларуси и народов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.