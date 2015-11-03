Новости Беларуси. Международный фестиваль «Студенческая осень» проходит в Витебском медуниверситете. К белорусской молодежи присоединятся сверстники из Шри-Ланки, Туркменистана, Ирака, Нигерии, Ливана. Они уже стали участниками гурман-шоу, представив на пробу жюри блюда национальной кухни. Экскурс по странам мира прошел под звуки экзотических для Беларуси мелодий.

Джеймс Асанти, студент Витебского государственного медицинского университета (Республика Гана):

У меня очень-очень много белорусских друзей. Мы хорошо общались с другими: с белорусскими, туркменистанскими и другими странами. Мы хорошо общаемся. По поводу учебы — все нормально, мы хорошо учимся.

«Студенческая осень» — фестиваль традиционный. В течение недели студенты-медики выберут «Мисс и Мистера университета», посетят многочисленные выставки и примут участие в международной научной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Сыродоева, проректор Витебского государственного медицинского университета:

Наш фестиваль действительно международный, потому что в проекте принимают участие как наши студенты-иностранцы, которые обучаются в нашем вузе, а сегодня это 38 стран, так и в гости к нам приезжают студенты из других государств. И, в частности, новый проект, который мы начинаем в этом году – это международный фестиваль КВН студентов-медиков.