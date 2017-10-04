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В Бресте включат отопление в больницах, детских садах и школах 4 октября

04 октября 2017 08:24
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Новости Беларуси. В самом южном регионе Беларуси сегодня официально начинается отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте вслед за остальными областными центрами принято решение о подаче тепла в учреждения социальной сферы. В первую очередь, это больницы, детские сады, школы.

По всей стране подключение батарей проходит в несколько этапов. Когда станет теплее в квартирах – зависит от прогноза погоды. Средняя температура воздуха за окном на протяжении 5 дней не должна превышать 8 градусов. В последнюю очередь системы отопления запустят в административных и производственных помещениях.

# общество # Отопительный сезон

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