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В Бресте установлены ещё два фигуранта дела о массовых беспорядках

26 августа 2020 16:49
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Новости Беларуси. Оперативники установили еще двоих человек по делу о массовых беспорядках в Бресте. Это жители областного центра 30 и 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бресте установлены ещё два фигуранта дела о массовых беспорядках-1

10 августа они разбирали тротуар на проспекте Машерова и сооружали баррикады на проезжей части. Старший из фигурантов не работает и около 20 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за уклонение от призыва на воинскую службу и распитие алкогольных напитков в общественном месте.  

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Расследования по фактам массовых беспорядков продолжаются.  

# Массовые беспорядки # общество # Фотофакт

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