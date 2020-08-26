В Бресте установлены ещё два фигуранта дела о массовых беспорядках

Новости Беларуси. Оперативники установили еще двоих человек по делу о массовых беспорядках в Бресте. Это жители областного центра 30 и 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 августа они разбирали тротуар на проспекте Машерова и сооружали баррикады на проезжей части. Старший из фигурантов не работает и около 20 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за уклонение от призыва на воинскую службу и распитие алкогольных напитков в общественном месте.

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Расследования по фактам массовых беспорядков продолжаются.