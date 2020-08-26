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Мужчина из Столбцов рассказывает, что думает о фейке про свою смерть: «Уже сегодня хотели кремировать»

26 августа 2020 16:49
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Новости Беларуси. История, которая стала фейком. Журналистам удалось разыскать Виталия Манкевича из Столбцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Того самого, которого «избили сотрудники милиции», в результате чего мужчина «умер». Как выяснилось, он жив и здоров.  

Мужчина из Столбцов рассказывает, что думает о фейке про свою смерть: «Уже сегодня хотели кремировать»-1

Виталий Манкевич:  
Еще вчера уже вечером […] что я это, как его… умер. Уже сегодня хотели кремировать.  

Боже мой, вы мне лучше сказали бы, кто это так наговорил, что до моей мамы дошла эта вся история. Во-первых, кто источники всех, кто узнал. Это узнала моя мама – мне вот это самое интересное. Я всех с Telegram, со всех фейсбуков, со всего спрашивал. Говорю: «Скажите, кто это мне такую ложную информацию дали? Вы хотя бы мне бы позвонили».  

Просто обидно. Мама мало того, что после микроинфаркта и микроинсульта, у нее, получается, парализовало пол тела. И ей еще сообщают о том, что я умер. Вы представляете себе, какая ситуация?  

А я в командировке. Они пытаются дозвониться до меня, а я монтажник и работаю на высоте. Они пытаются до меня дозвониться, а я не могу спуститься, потому что я на высоте. Я слышу, что телефон звонит, но не могу сообщить, что я жив-здоров. Они думали, что я действительно умер.  

# Интернет # общество # Виталий Манкевич # Фотофакт

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