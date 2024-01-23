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В Бресте с помощью билетоматов повысили показатели перевозки пассажиров

23 января 2024 06:37
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Новые маршруты и развитие электронных технологий. В Бресте в 2024 году планируют совершенствовать работу общественного транспорта и повышать качество его услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте с помощью билетоматов повысили показатели перевозки пассажиров-1

Семь новых автобусов МАЗ уже пополнили автопарк города. Это позволит открыть дополнительные маршруты, которые свяжут новые микрорайоны с остальной частью города. Также в планах расширение возможностей для покупки билетов. В Бресте каждый пятый талон пассажиры приобретают через электронные системы платежей.

В Бресте с помощью билетоматов повысили показатели перевозки пассажиров-4

Алексей Жогал, директор предприятия «Брестгортранс»:
У нас был установлен в ноябре билетомат на остановочном пункте «Автовокзал» в Бресте. Если в общей сложности, там более 3 % билетной продукции реализуется непосредственно через данное устройство. В дальнейшем планируем развивать данное направление, и сейчас рассматривается вопрос повышения качества перевозок пассажиров с учетом того, что и электронные системы оплаты проезда будут установлены и в маршрутах экспрессного сообщения.

В Бресте с помощью билетоматов повысили показатели перевозки пассажиров-7

Хорошие новости, касающиеся общественного транспорта, в Бресте появляются часто. Как результат растут показатели перевозки пассажиров.

# Общественный транспорт # общество # Новости Бреста и Брестской области

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