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В Бресте и Гомеле реки вышли из берегов и затопили дачи

30 января 2023 11:29
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Новости Беларуси. Большая вода подобралась к жилым районам на юге Беларуси. В Брестской и Гомельской областях вышли из берегов некоторые реки. В МЧС поступает информация о подтоплениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте и Гомеле реки вышли из берегов и затопили дачи-1

Это кадры из Бреста. Окрестности города больше напоминают пейзажи Венеции, что нехарактерно для этого периода года. В последний раз местные жители сталкивались с подобным около 10 лет назад. Люди начинают обращаться за помощью к спасателям. Только за минувшую неделю зафиксировано более 20 случаев подтоплений дворов, земельных участков и даже жилых домов. В некоторых воду пришлось откачивать силами МЧС и коммунальщиков. Вода в Мухавце и на Буге продолжает прибывать. Но, по словам местной власти, ситуацию пока нельзя называть критической.

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# Природные катаклизмы # общество # Фотофакт

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