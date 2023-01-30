Лекарство от рака и сенсации в микроэлектронике. Посмотрите, чего добились белорусские учёные

Беспилотный транспорт, дизайнерские авто, квадрокоптеры и лазерные технологии! Белорусская наука шагнула вперед и представила свои лучшие разработки.

Аппараты «Прометей» и «Родник» – новое слово в мире терапевтической медицины. Заметно улучшают общее самочувствие пациента, исцеляют органы верхних и нижних дыхательных путей, используются при переломах, растяжениях и артритах.

Денис Шабров, заведующий отделом научно-технической информации и патентоведения Института физики НАН Беларуси:

Далее у нас еще одна установка – экспрессный автоматизированный лазерный анализатор вирусов. В каждую кювету мы можем поместить биоматериал человека. Определить различные вирусы, имея антигены на них, у одного человека, картину его прописать, либо быстро проверить группу людей на наличие определенного вида вируса. На данном этапе мы отдаем эту установку медикам, и они будут дальше проводить свои исследования.

Еще один уникальный гаджет – «Алоэ». Эффективно стерилизует и обеззараживает, лечит гнойные раны, ожоги и даже заболевания кожи и слизистой. Действующее вещество – озон. Исследователи Института физики подарили и миру суперсовременную камеру – программно-аппаратный комплекс криминалистического назначения.

Денис Шабров:

К примеру, произошло крупное ДТП, выезжаем на местность, делаем снимки с нескольких ракурсов (это занимает 2-3 минуты), уезжаем, в офисе без измерения рулеткой на местности мы можем определить расстояние между любыми точками на этом снимке с точностью до миллиметра. Это можно использовать не только в криминалистике – можно в архитектуре.

А сейчас главные научные сенсации в области микроэлектроники! Передовик производства девайсов новейшего поколения – Минский институт радиоматериалов.

Александр Здобников, заместитель директора по экономическим вопросам Минского научно-исследовательского института радиоматериалов:

Мы разработали кремниевые сопла, которые обеспечивают распыление материалов размером 2 микрона. В Швейцарии подтверждено, что это лучший способ лечения дыхательных путей. Бесконтактные выключатели здесь представлены, они нужны в любой сфере промышленности. Система перегруза очень интересная, которая позволяет увеличить загрузку на 10 тонн каждой машины. Одна из пользующихся спросом разработок – это метеостанция для нашей Белорусской арктической экспедиции. Комплекс из пяти таких станций позволит как улучшить жизнеобеспечение станции в сложных погодных условиях (сажать самолет), так и проводить исследования на расстоянии 200-300 километров. Совершенно новый уровень исследования в Антарктиде. Известно, что это будущая житница нашего человечества. Трамплин в космос, так сказать.

А вот и самое удивительное ноу-хау. Хрупкая ампула с изумрудным раствором – лекарство от рака.

Анастасия Сойчик, ведущий специалист Института микробиологии НАН Беларуси:

Это экспозиция Института микробиологии. У нас представлен «Аннексин ПНФаза», который уже тестируется на мышах. Успешно, это будет очень перспективный препарат. Он будет не только лечить от рака, но и вызывать иммунный ответ в организме, что позволит организму самому дальше бороться с опухолевыми клетками.

Удивляют и достижения белорусской селекции. Мечтаете о райском уголке природы в пределах шумного мегаполиса? Живописная экосистема воплотит заветное желание. А если любите флору с изюминкой, эти зеленые хищники точно для вас! Щупальца и десятки маленьких зубчиков – насекомоядные растения взбудоражат сознание.