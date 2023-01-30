«Ты должен чувствовать, что за спиной надёжный товарищ». Как работают спасатели во время чрезвычайной ситуации?

МЧС. В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, что из себя представляет служба и ее особенности. Узнаем, какие новые объекты МЧС появились на карте области, еще попробуем себя в качестве стажера-спасателя.

Влада Родовская, корреспондент:

Наша профессия журналиста связана с горячими новостями в прямом и переносном смысле. Часто пожары становятся эпицентром информационной повестки, да только сами спасатели не всегда герои этих программ. Хотя их работа одна из самых важных. Мы попытаемся разобраться, как развивается структура сейчас и что из себя представляет эта профессия. Это не кадры из кино. А жизнь. Все представители этой отважной сферы в один голос твердят: спасатель – больше чем профессия. Хотя их работа не всегда видна в деталях. Свой путь знакомства с огнеборцами мы начнем в пожарной аварийно-спасательной части №2 агрогородка Тимковичи Копыльского района. Как известно, многое зависит от команды. А служба спасения – это и есть командная работа. Хороших результатов без тыла точно не добьешься. Так считает и состав этой части. Каждый здесь по призванию, в этом сомнения нет. Евгений Куделко начальник дежурной смены части. Признается, в детстве, как и большинство мальчишек, мечтал свернуть горы. Хотел стать настоящим героем, совершив что-то значимое. Поэтому в 11 классе выбор сделал осознано – МЧС и точка.

Евгений Куделко, начальник дежурной смены Пожарной аварийно-спасательной части №2 агрогородка Тимковичи Копыльского района:

В 2012 году после окончания средней школы я поступил в Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь, через 4 года я выпустился и пошел работать начальником караула в Несвиже. Через год я вернулся на свою родину в Копыльский район, стал работать в пожарной части № 2 Тимковичей. Работа заключается в помощи людям, мы занимаемся тем, что ликвидируем чрезвычайные ситуации любого характера. Это пожары, спасение на водах, пожары на производстве. Также мы занимаемся оказанием помощи населению, удаление гнезд жалоносных насекомых. То есть каждый звонок на линию 101, 112 мы не оставляем без внимания. Стараемся помочь каждому человеку. И несмотря на то, что начальник дежурной смены отвечает за подготовку и дисциплину состава, на чрезвычайные ситуации тоже выезжает во главе своей команды. Водитель. В его обязанности входит контроль за исправностью оборудования и осмотр самой техники. Машина должна работать не хуже, а моментами лучше знаменитых швейцарских часов. Водитель же в свою очередь должен быть внимательным на дороге, оперативность должна быть на высочайшем уровне. От его действий может зависеть результат.

Кирилл Катович, водитель Пожарной аварийно-спасательной части №2 агрогородка Тимковичи Копыльского района:

Работа водителя очень важна, потому что от меня зависит, как быстро и безопасно я довезу личный состав, огнетушащие вещества. В мои обязанности входит быстро доехать и бесперебойная подача воды либо подвозом, либо устанавливаем на водоем и подаем воду. Кирилл Катович на службе 10 лет. С самого раннего возраста его впечатляли проносящиеся мимо машины со звуковым сигналом. Признается, представлял, как сам мчится на помощь. В 16 лет твердо решил, что будет спасателем. И мечта сбылась Кирилл Катович:

Спасатель – это командное, потому что когда ты идешь в задымленное здание, ты должен чувствовать, что у тебя за спиной надежный товарищ, который тебя не бросит в трудную минуту. И он должен быть в тебе уверен, что ты его не бросишь. Поэтому мы как одна большая семья. От меня зависит, как я своевременно подам воду. Нужно понимать все с полуслова, даже взглядом, где-то больше давления дать, где-то немного убрать, где-то поднести, помочь.

Они готовы выехать по любому вызову, но, заступая на службу, думают о том, чтобы сутки прошли без ЧС. Кирилл Катович:

Работа зависит от сезона, потому что когда пожароопасный период начинается, очень много пожаров, большая площадь пожара. Первым делом спасаешь людям строения, дома. И они очень потом благодарны. Без учений никак. Практика решает все. Отрабатываются все важные моменты. Например, нужно одеться на скорость или за считаные секунды забраться по лестнице. Имеет значение каждая секунда. Для каждого случая своя форма.

Дмитрий Суденко, начальник Пожарной аварийно-спасательной части №2 агрогородка Тимковичи Копыльского района:

Имеются костюм для борьбы с жалоносными насекомыми, то есть выезжаем и снимаем гнезда шершней, пчел, если таковые имеются в домовладении. Также вы видите теплоотражательные костюмы, это для ликвидации пожаров, повышенной температуры. В данных шкафах можно наблюдать костюмы спасателей и пожарных, в которых они выезжают для ликвидации пожаров, каски и необходимое обмундирование. Обмундирование спасателя-пожарного состоит из боевой одежды, у каждого имеются каска, сапоги спасателя, топор, карабин, пожарный пояс На все про все у состава всего 98 секунд. Казалось бы, так мало, но каждая минута может стоить человеческой жизни. Журналистика позволяет попробовать на себе все тонкости профессии. Сегодня есть возможность почувствовать себя спасателем. Хотя бы на время.

Влада Родовская:

Как научиться быстро одеваться? Хочу попробовать себя в качестве пожарного. Начинать надо со штанов?