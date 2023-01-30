Год понадобился на капитальный ремонт. В Тимковичах у спасателей МЧС обновили здание

МЧС. В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, что из себя представляет служба и ее особенности. Узнаем, какие новые объекты МЧС появились на карте области, еще попробуем себя в качестве стажера-спасателя. Недавно это здание заметно обновилось. Год понадобился на капитальный ремонт.

Влада Родовская, корреспондент:

В этой части провели масштабную работу: заменили кровлю, провели отопление и закупили оборудование. Все для комфорта и оперативной работы спасателей. Улучшились фасад и материально-техническая база. Часть рассчитана на 27 спасателей. В распоряжении личного состава – пункт связи, помещения технического обслуживания и пост газодымозащитной службы. Для детального понимания нам провели экскурсию.

Дмитрий Суденко, начальник Пожарной аварийно-спасательной части №2 агрогородка Тимковичи Копыльского района:

На вооружении в нашей части стоят машины отечественного производства. Получили данную машину в 2021 году, на ней вывозится все необходимое оборудование, которое позволяет решать все задачи. В каждом отсеке находится инструмент, генераторы для освещения мест пожара. Для забора воды, огнетушащих веществ у нас мотопомпы. Также имеется для вскрытия конструкций, для облегчения работы по тушению пожара бензорезы, бензопилы. Для подачи огнетушащих веществ к месту пожара имеется необходимый запас пожарных рукавов. Пункт связи части. Здесь находятся радиостанции, здесь диспетчер получает сообщение о пожаре, высылает технику. У нас нет диспетчера, сам выезжает на пожар. Помещения у нас полностью поменялось, новая мебель, телевизор, компьютер. Новое оборудование, конечно, всегда кстати, но при ремонте не забыли про комфорт самих спасателей.

Дмитрий Суденко:

При капитальном ремонте у нас обновилось помещение гардероба. Мы получили новые и современные шкафчики, которые состоят из двух отсеков для одежды и одного отсека для обуви. Это нужно для бытовых потребностей спасателей. На каждой смене есть свой начальник смены. Данное помещение оборудовано для начальника караула, начальника смены. Здесь имеется шкаф для хранения документации по направлению деятельности, для каждой смены своя полка. Кровать для отдыха начальника. Шкафчики для хранения личных вещей.

Здесь находится пост газодымозащитной службы. Здесь хранятся аппараты со сжатым воздухом, которые используются для работы в непригодной для дыхания среде. Также у нас имеется компрессор для накачки баллонов. Данные баллоны накачиваются до 300 атмосфер, позволяют дышать спасателям при тушении пожаров. Без сомнений можно сказать, уровень как для работы, так и для дежурств повысился многократно. Кроме того, изменился учебный класс, тренажерный зал, комнаты отдыха и приема пищи. В области развитию МЧС уделяется особое внимание.

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:

Совместная работа местных органов власти с МЧС подразумевает создание нормальных условий для того, чтобы наши спасатели вовремя прибывали на место ЧС, чтобы оказывали помощь. Это спасенные жизни. Именно этот объект вводим ко Дню спасателя, это подарок и достаточно важный объект для Копыльского района. Первый объект ко Дню спасателя этот в Тимковичах, следующий – в этом году мы начинаем строительство в Любани пожарного депо, проект разработан. Мы не стоим в стороне и оказываем большую помощь, в том числе и техническую помощь для наших спасателей, которые работают на территории области. Зона обслуживания: 45 населенных пунктов и около 5 тысяч человек.