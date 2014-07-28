Новости Беларуси. В Бресте 28 июля отмечают 70 годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июля 1944 года в Брест вместе с армейскими подразделениями вошли и военные корреспонденты газеты «Правда». На первой полосе пожелтевших от времени страниц – дата выхода газеты в тираж – 29 июля 1944 года. Был долгожданный заголовок – «Войска 1-ого белорусского фронта освободили город Брест и Крепость»

Александр Пащук, коллекционер-краевед:

Сегодня войска, в результате умелого маневра овладели городом и крепостью. В июне 41, когда гитлевские полчища хлынули в страну, немцы впервые почувствовали, что такое Брест. В эти дни июля 44 года мы дали немцам второй урок по ознакомлению с Брестом. И урок им это никогда не забыть.

Эта заметка была написана спустя буквально несколько часов после освобождения. Еще через несколько часов она уже была в московской типографии - столь срочную корреспонденцию доставляли авиацией. А в 23.00 страна салютовала войскам 1-ого белорусского фронта.