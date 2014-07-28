Шоу гигантских кукол прошло в Ливерпуле в честь 100-летней годовщины начала Первой мировой войны

Новости Англии. Гигантские куклы прошествовали по улицам Ливерпуля. Шоу приурочено к столетней годовщине начала Первой мировой войны. Бабушка, высота которой достигает 7 метров, вместе со своей внучкой и собачкой Холо посетили не только достопримечательности Ливерпуля, но и прогулялись по набережной.

Огромными марионетками управляют 26 специально подготовленных кукловодов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотреть на необычное зрелище собрались тысячи жителей и гостей города. До этого гигантские куклы посещали Ливерпуль вместе с знаменитым французским городским театром, который давал театрализованное представление по мотивам фильма «Титаник».