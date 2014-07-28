Рейс «Белавиа» из Батуми задерживается по техническим причинам

Новости Беларуси. Вылет самолета «Белавиа» из грузинского Батуми задерживается по техническим причинам. Сразу после взлета командир судна сообщил об отказе в гидросистеме в связи с попаданием птицы.

На борту находилось 99 пассажиров, в том числе 16 детей и 5 членов экипажа. Было принято решение совершить посадку в батумском аэропорту после выработки топлива. Приземление прошло благополучно.

В Грузию уже отправился резервный Боинг c техниками для ремонта выбывшего из строя самолета. Ожидается, что пассажиры будут доставлены в Минск к 17.25 по минскому времени.

В настоящее время они располагаются в аэропорту, им предоставлено питание и возможность связаться с родными по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.