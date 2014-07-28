28 июля 2014: ровно 100 лет назад началась Первая мировая война

Новости Беларуси. Одна из самых трагических дат мировой истории. Ровно 100 лет назад началась Первая мировая война, которую позже назовут Великой. Ведь по своим масштабам она не имела равных. В конфликт были вовлечены 38 государств с населением в 1,5 миллиарда человек. А это три четверти населения земного шара. Огромны были и людские потери: более 20 миллионов убитых и свыше 50 миллионов раненых - почти столько же, сколько во всех войнах в Европе за предыдущие 200 лет.

Беларусь, которая в то время была частью Российской империи, оказалась в самом центре событий. Долгое время линия Западного фронта проходила через нынешние Мядельский, Вилейский, Сморгонский и другие районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сморгонские позиции попали в число самых трудных для обороны. Сотни тысяч жителей были мобилизованы в действующую армию, многие из них навечно остались в белорусской земле. Почти 2,5 миллиона человек были вынуждены покинуть территорию современной Беларуси. Ни до, ни после Первой мировой такого массового исхода наша страна не переживала.

Леонтина Каменчук о первой мировой вживую знает от бабушки. Истории о жестоких сражениях та рассказывала в мельчайших подробностях. В 1914 году их деревня находилась на самой линии фронта, следовательно, практически на грани жизни и смерти. Женщина вспоминает: как только начинался очередной бой — вся семья пряталась в лесу.

А на этом месте почти 100 лет назад дислоцировался легендарный 20-ый армейский корпус. Потери его солдат были одними из самых больших за время оккупации немцами белорусской территории. Здесь же находился и лазарет. Рядом с могилами и окопами. Они — живые свидетели тех событий. Их рельефы сохранились до сих пор. Прямо у них погибших и хоронили. В основном обычных солдат. Одного за одним — в несколько слоев. Накрывая еловыми ветками.

Борис Цитович, сотрудник Вилейского краеведческого музея:

Лазарет располагался вдоль дороги Вилейка-Сморгонь. Сюда привозили воинов, отравленных газами, со стороны Сморгони и была эпидемия тифа

Это одно из самых крупных захоронений останков солдат Первой мировой в Беларуси. 99 могил двух тысяч воинов. Такой памятной арифметикой едва ли может похвастаться братская могила под Вилейкой, однако и здесь следы войны.

Историки утверждают, что в нашей земле лежат останки 600 тысяч только русских солдат. При том, что патроны, предметы амуниции и оружие столетней давности на территории Беларуси находят до сих пор. Всего в Беларуси — порядка двух сотен мест захоронений останков солдат первой мировой. Вероятно, эта цифра, еще будет расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.