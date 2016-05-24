Прямой эфир

В Ботаническом саду зацвело «розовое дерево»

24 мая 2016 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Ботаническом саду стартует, пожалуй, самая яркая неделя в году. Следующие семь дней белорусы смогут любоваться цветением рододендрона или, как его еще называют, «розового дерева».

В коллекции Ботанического сада, одной из самых крупных в СНГ, — более ста сортов. Семена цветов привозили из Китая, Америки, Германии, Шотландии. Некоторые, особо редкие сорта, приходилось ждать не один месяц. Но жемчужиной коллекции, как это ни удивительно, считается рододендрон с белорусскими корнями.

Иван Володько, заместитель директора по научной работе Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Это рододендрон желтый, единственный вид рододендрона, который произрастает у нас в Беларуси в двух только точках – в Лельчицком и Житковичском  районах  Гомельской области. Он дал начало многим сортам, которые сейчас культивируются широко и используются в декоративном  садоводстве. Как он оказался здесь и как остался на территории Беларуси – это загадка для ученых.

А узнать историю этой яркой экзотики, особенности выращивания и ухода можно будет на специальных лекциях.

В рамках недели рододендронов кураторы проведут тематические экскурсии по Ботаническому саду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Растения и цветы # Иван Володько

Другие новости рубрики

Все новости
«Бесконечно предан белорусской земле»: подвигу Героя Беларуси Владимира Карвата – 20 лет
23 мая 2016 16:49

«Бесконечно предан белорусской земле»: подвигу Героя Беларуси Владимира Карвата – 20 лет

Кубинцы в деревне под Слуцком: шоумен и певица хотят разводить кур и сажать картошку
23 мая 2016 16:20

Кубинцы в деревне под Слуцком: шоумен и певица хотят разводить кур и сажать картошку

Агентство недвижимости «Твоя столица» – лидер и эксперт на столичном рынке недвижимости
23 мая 2016 11:04

Агентство недвижимости «Твоя столица» – лидер и эксперт на столичном рынке недвижимости