«Бесконечно предан белорусской земле»: подвигу Героя Беларуси Владимира Карвата – 20 лет

Новости Беларуси. Родные и близкие, сослуживцы. На Брестчине почтили память первого Героя Беларуси. Подвигу Владимира Карвата исполнилось 20 лет.

В 1996-м летчик выполнял учебно-тренировочный полет. Уже на высоте самолет загорелся и вышел из-под управления. Карват ценой собственной жизни спас десятки – увел падающий истребитель от двух населенных пунктов Барановичского района. По заключению экспертов, летчик до последней секунды сжимал рычаги управления.

Сослуживцы и родные вспоминают, что он мечтал много и долго летать. Но, увы, не довелось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Потехин, сослуживец Владимира Карвата:

Кабина лежала отдельно и у летчика руки были на ручках управления, то есть на ручке управления самолетом и ручке управления двигателем. Попытки катапультироваться даже в голове не было. Но и потом, зная человека, встречаясь на каких-то конференциях по безопасности, я знал, что бесконечно предан небу, бесконечно предан белорусской земле.

Михаил Горох, брат Владимира Карвата:

Мы очень скучаем, переживаем конечно, что такая трагедия случилась. Очень жаль. Он очень крепкий парень был, характер такой железный. Не боялся ничего.