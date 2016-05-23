Прямой эфир

«Бесконечно предан белорусской земле»: подвигу Героя Беларуси Владимира Карвата – 20 лет

23 мая 2016 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Родные и близкие, сослуживцы. На Брестчине почтили память первого Героя Беларуси. Подвигу Владимира Карвата исполнилось 20 лет.  

В 1996-м летчик выполнял учебно-тренировочный полет. Уже на высоте самолет загорелся и вышел из-под управления. Карват ценой собственной жизни спас десятки – увел падающий истребитель  от двух населенных пунктов Барановичского района. По заключению экспертов, летчик до последней секунды сжимал рычаги управления.

Сослуживцы и родные вспоминают, что он мечтал много и долго летать. Но, увы, не довелось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Потехин, сослуживец Владимира Карвата:
Кабина лежала отдельно и у летчика руки были на ручках управления, то есть на ручке управления самолетом и ручке управления двигателем. Попытки катапультироваться даже в голове не было. Но и потом, зная человека, встречаясь на каких-то конференциях по безопасности, я знал, что бесконечно предан небу, бесконечно предан белорусской земле.

Михаил Горох, брат Владимира Карвата:
Мы очень скучаем, переживаем конечно, что такая трагедия случилась. Очень жаль. Он очень крепкий парень был, характер такой железный. Не боялся ничего.

# общество # Герой

Другие новости рубрики

Все новости
Кубинцы в деревне под Слуцком: шоумен и певица хотят разводить кур и сажать картошку
23 мая 2016 16:20

Кубинцы в деревне под Слуцком: шоумен и певица хотят разводить кур и сажать картошку

Агентство недвижимости «Твоя столица» – лидер и эксперт на столичном рынке недвижимости
23 мая 2016 11:04

Агентство недвижимости «Твоя столица» – лидер и эксперт на столичном рынке недвижимости

20-летие подвига Владимира Карвата: 23 мая память героя почтили в Бресте
23 мая 2016 10:28

20-летие подвига Владимира Карвата: 23 мая память героя почтили в Бресте