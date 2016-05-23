Кубинцы в деревне под Слуцком: шоумен и певица хотят разводить кур и сажать картошку

Новости Беларуси. Между Беларусью и Кубой есть аспект отношений, который не измеришь ни политическими, ни экономическими категориями. В деревне недалеко от Слуцка живёт по-настоящему горячая семейная пара, переехавшая в Беларусь с Острова Свободы. Он – шоумен, она – певица. Мечтающие не столько об аншлагах и многотысячных площадках, сколько об огороде и личном курятнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их белорусско-кубинская песня сейчас где-то в районе припева! А первым куплетом для Эдуардо и Барбары стал вояж на «Славянский базар» четырехлетней давности!

Эдуардо Феррер Санчес, шоумен, теле-и радиоведущий, продюсер (Республика Куба):

Барбара и я думали, это маленький фестиваль. Арт-директор показал в компьютере - Эдуардо, Барбара, посмотрите на сцену амфитеатра этого фестиваля «Славянский базар». Когда Барбара и я посмотрели - сказали «Уау!»

После «уау» две кипящие натуры – шоумен и его супруга-певица решили перебраться в белорусскую деревню – сначала рассматривали столицу, но в многоэтажке от души не порепетируешь. Зато в селе недалеко от Слуцка даже местные дамы устроили сцену… гостеприимства роковой красотке.

Барбара Граве де Пералто Родригес, певица (Республика Куба):

Все соседи каждое утро: «Привет, Барбара! Как дела?», и мне нравится это!

Те же соседи помогли с ремонтом, провели мастер-класс по заготовке дров и пригласили новых односельчан на экскурсию в курятник. И для шоумена Эдуардо именно первые петухи стали гвоздем сельской программы.

Эдуардо Феррер Санчес, шоумен, теле-и радиоведущий, продюсер (Республика Куба):

Когда я увидел первый раз курицу – ко-ко-ко! – я сказал: Барбара, посмотри, мне нравится!

С домашней птицей уже определились, в ближайшем будущем планируют посадить огород с кабачками и картошкой. А вот первые семена совместной жизни Барбара и Эдуардо тоже посеяли в Беларуси. Кубинская невеста плакала от счастья на своей минской свадьбе и даже обнимала незнакомую сотрудницу кафе – у эмоций и вправду нет национальности.

В Беларуси у них многое было впервые! Снег…

Эдуардо Феррер Санчес, шоумен, теле-и радиоведущий, продюсер (Республика Куба):

Первый раз увидели снег - у Барбары был шок

Растопленная печь…

Барбара Граве де Пералто Родригес, певица (Республика Куба):

Это романтика!

И ощущение, что дом - это не точка на карте, а многоточие в тысячи километров вдали от мест, где родился. И пусть там не всегда жаркий плюс, но климат отношений зависим не только от экономики, политики, а гораздо большего. Того самого, что определяет их любовь к Беларуси даже не в квадрате, а как минимум - в Кубе.