Агентство недвижимости «Твоя столица» – лидер и эксперт на столичном рынке недвижимости

20-летний опыт работы и 15 тысяч успешных сделок от купли-продажи жилья. Агентство недвижимости «Твоя столица» – признанный лидер и эксперт на столичном рынке недвижимости. Новый филиал возле станции метро «Каменная Горка» открылся совсем недавно и проводит недели открытых дверей. Акция стала доброй традицией кампании, главная цель которой – предоставить возможность любому решать свои жилищные вопросы с комфортом и гарантией. Какие сегодня цены? Каковы условия кредитования и рассрочки? Как решить вопрос приватизации? Как удачно продать жильё и совершить обмен? На эти и другие вопросы вы получите ответы с 24 по 27 мая с 10:00 до 19:00 по адресу Притыцкого, 97, где любой желающий получит подробную консультацию у квалифицированных специалистов по всем вопросам совершенно бесплатно.

Сотрудники кампании расскажут вам о последних тенденциях на рынке недвижимости и помогут выбрать подходящие варианты квартиры или загородного дома прямо на месте.