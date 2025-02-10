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В Борисовском районе завершили реконструкцию Зембинской участковой больницы

10 февраля 2025 14:45
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В 2025 году учреждения здравоохранения Минской области закупят не менее 100 единиц медоборудования. Новейшими аппаратами пополнилась и Зембинская участковая больница Борисовского района, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе завершили реконструкцию Зембинской участковой больницы-2

Здесь недавно завершили реконструкцию. Обновили амбулаторию и отделение сестринского ухода. В палатах провели ремонт, заменили мебель. Улучшились условия обслуживания пациентов и работы медперсонала. Усовершенствовалась и материально-техническая база участковой больницы. Современным медоборудованием пополнилась диагностическая лаборатория и кабинеты физиотерапии.

В Борисовском районе завершили реконструкцию Зембинской участковой больницы-4

Вера Карпочева, заведующая Зембинской участковой больницы:
Сделан ремонт в отделении сестринского ухода и на двух этажах амбулатории. Полностью заменены мебель вся, оборудование.

В Борисовском районе завершили реконструкцию Зембинской участковой больницы-6

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
У нас порядка 56 учреждений медицинских. Каждый год проводится реконструкция, модернизация, текущий ремонт наших медучреждений. Зембинская участковая больница обслуживает 25 населенных пунктов, это более 2 тысяч людей. Она в районе самая большая, мы ее полностью реконструировали.

В планах также ремонт Лошницкой участковой больницы. А недавно после реконструкции открыли поликлинику номер один в Борисове. В райцентре модернизируют здание инфекционной больницы. Возводят станцию переливания крови. На очереди строительство поликлиники в микрорайоне Лядище-2.

# Учреждения здравоохранения # Николай Карпович

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