В Крупском районе семейный капитал назначен 475 семьям

Из них 230 воспользовались правом на досрочное использование. В основном средства идут на улучшение жилищных условий, получение медицинских услуг и образования. Напомним, в Беларуси с 1 января повысился размер семейного капитала. Он увеличился почти на 6 %.

Лилия Федькина, заведующая сектором материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Крупского райисполкома:

Обратиться за назначением семейного капитала сегодня можно в любой срок в течение 18 лет. Возросла и социальная ответственность родителей за обеспечение семьи. Теперь для того, чтобы обратиться за назначением семейного капитала, необходима занятость трудоспособного отца в полной семье либо трудоспособного родителя в неполной семье.

Только за 2024 год семейный капитал в Минской области был назначен более чем 1 700 семьям. Свыше 70 % использовали его на улучшение жилищных условий.