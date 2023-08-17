В Борисовском районе открыли обновлённый ФАП

Новости Беларуси. Улучшение качества медицинской помощи на селе – одна из главных задач, которая сейчас стоит перед системой здравоохранения. Этот вопрос на контроле у главы государства. И в регионах медобслуживание постепенно выводят на более высокий уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Борисовском районе, в деревне Бродовка, после ремонта открыли фельдшерско-акушерский пункт. До модернизации в помещениях было прохладно и отсутствовало водоснабжение. Сейчас картина в корне изменилась. Здание утеплили, подвели воду и канализацию, заменили окна, двери. Закупили новое медоборудование. Вместе с этим расширился и спектр услуг.

Эльвира Гапанович, жительница деревни Бродовка Борисовского района:

После ремонта очень все преобразилось, что внешне, что внутренне. Наши жильцы очень рады, что у нас такой современный стал ФАП, что идем в ногу со временем. Мы очень рады. Нам не приходится куда-то ехать, чтобы обратиться по поводу болезни. Да, мы довольны.

Татьяна Слайковская, председатель Пригородного сельисполкома Борисовского района:

Когда люди приходят в чистое, эстетическое, уютное помещение, это всегда приятно. Настроение поднимается, даже чувствуешь себя лучше.