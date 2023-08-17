Аграрии Беларуси нарастили темпы уборки

Новости Беларуси. Тема продовольственной безопасности остается одной из главных в международной повестке. На фоне ухудшения мировой ситуации и угрозы голода Беларусь прилагает максимум усилий для обеспечения внутренних нужд запасами продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная нагрузка ложится на аграриев. Сейчас в хозяйствах напряженный период. Одновременно проходят сразу несколько кампаний. Этот день отмечен очередным знаковым рубежом по намолоту. Взята отметка в 6 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Лидер по продуктивности и урожайности в зерновой группе, а также по рапсу – традиционно Гродненская область. На такой результат аграриев повлияли климатические условия региона. До завершения жатвы остается уже немного. Собрано около 80 % убираемых культур. Оставшиеся гектары механизаторы проходят на повышенных скоростях. Нынешняя неделя позволила нарастить темпы уборки – намолот зерна в день теперь составляет свыше 200 тысяч. В планах завершить страду на юге страны через три дня, а северные регионы должны убрать культуры с полей к 25 августа.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Практически темпы уборки идут вровень с предыдущим годом. Но так как в 2021 году уборочная площадь была несколько выше, то можно сказать, что темпы чуть-чуть затянуты. Что касается продуктивности полей текущего года, они немножко ниже, к сожалению, аналогичных прошлого года. При всем при этом мы имеем больше 33 центнеров по зерновой группе и приближаемся к отметке 30 центнеров по маслосеменам рапса.